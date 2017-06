Detran dá bronca pública em atrizes globais

Tamanho do Texto: +A -A

As autoridades do Rio de Janeiro estão de olho nas redes sociais. Na tarde dessa terça-feira, 27, Débora Nascimento usou sua conta para desabafar sobre o fato de precisar perder 15 quilos para seu próximo personagem. O problema? A atriz gravou enquanto dirigia. Logo, o órgão de trânsito escreveu: "Assim você corta nosso coração, Débora. Força, você vai conseguir! Mas ó: não descuida da saúde e nem da sua segurança, viu? Desabafar é preciso, mas fazer isso no celular enquanto dirige é muito perigoso. Isso porque você divide a atenção entre o celular e o trânsito à sua frente. E, num piscar de olhos, um baita acidente pode acontecer", escreveram, na página oficial do Facebook.

Detran responde Débora Nascimento

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que o Detran usa as redes sociais para alertar famosos por suas atitudes no trânsito. Recentemente, Isis Valverde também recebeu uma mensagem. Isso porque ela publicou uma foto em que aparece com as pernas no colo de André Resende, seu namorado, enquanto ele dirigia na estrada. Logo o Departamento de Trânsito do Estado comentou.

lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit

“Adoramos seus clicks mas quando um carro está em movimento o ideal para a sua segurança é se sentar com os pés para baixo, a coluna ereta e usar sempre o cinto de segurança. Além de ser importante também que nada esteja próximo ao volante com o risco de obstruir os movimentos do motorista. Seguindo essas dicas sua viagem será mais segura de aí e só aproveitar o visual da estrada. Boa viagem!".