Sandy dá bronca em fã: "Não gosto que publiquem fotos do meu filho"

Sempre discreta em relação à família, Sandy não gostou nem um pouco de ter um momento do "Tamanho Família" reproduzido por um fã no Instagram. Em uma homenagem ao pequeno Theo, que comemora 3 anos nessa terça-feira, 27, o admirador reuniu várias fotos do menino exibidas no programa em uma montagem. "Hoje faz três anos que nasceu o presente mais esperado. O anjo tão esperado pois a partir do momento que sua mãe nos comunicou que estava grávida de ti, de certa forma, ficamos grávidos também", postou o fã.

Sandy e Lucas Lima no "Tamanho Família"

Sandy, então, pediu que o internauta deletasse a postagem e explicou que não gosta de expor o filho. "Você sabe que não gosto que publiquem fotos do meu filho. Por favor, apague esse post. Obrigada", escreveu. O fã, então, tentou se justificar, dizendo que pegou imagens que já foram divulgadas na mídia. "Poxa vida. Sério mesmo? Fiz com tanto carinho e amor que tenho por você e toda a sua família. Cuidei para pegar somente fotos que já saíram na mídia, e a maioria no 'Tamanho família' que saiu na TV e tal...", lamentou.

Na participação de Sandy no programa comandado por Marcio Garcia, em outubro, foram exibidas imagens caseiras de Theo, cedidas pelo pai, Lucas Lima, que trabalha na atração.