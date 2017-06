Klebber Toledo e Camila Queiroz confessam: "Somos bem ciumentos"

Tamanho do Texto: +A -A

Durante a gravação do programa "Altas Horas" desse sábado, 24, os recém-noivos Klebber Toledo e Camila Queiroz falaram um pouco da relação, assumida no ano passado, e, quando questionados quem é o mais ciumento, apontaram um para o outro. "É difícil escolher quem é o pior", disse a atriz. "Ela fala que é bem pior", respondeu Klebber, aos risos. "Sou bem terrível", brincou a atriz.

Na conversa, Klebber chegou a contar que alguns fãs são mais ousados na abordagem com a namorada. "Tem uma coisa pelo fato de sermos atores as pessoas não só olham para a gente como querem conferir a gente: de cima até em baixo. E no caso dela espera dar uma virada para olhar de novo", disse. "Isso é um problema dos homens em geral", acrescentou a intérprete de Luiza, de "Pega pega". "Eu respiro fundo e falo 'vou fazer luta'...", brincou Klebber.

Os dois falaram sobre ciumes

Apaixonados, os pombinhos revelaram que já tem planos para o futuro. "Vontade de ter filhos a gente tem. É só esperar um pouquinho. Daqui a três anos. Na minha cabeça está tudo certo... 2018, 2019...2020 está bom", disse a atriz, endossada pelo amado: "Ela é quem manda. Eu sigo um cronograma".