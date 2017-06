Isis Valverde revela bullying na infância: "Chorava em casa"

Tamanho do Texto: +A -A

Linda e bem-sucedida, a protagonista de "A força do querer", Isis Valverde, confessou que já sofreu bullying em Aiuruoca, Minas Gerais, sua cidade natal. Ela contou que, no passado, dava bastante importância à opinião dos outros. "Eu era uma adolescente que mudava as roupas se as pessoas não gostassem. Eu era de uma cidade pequena e tinha roupas que comprava fora. As meninas riam. Chegava em casa e chorava. Evitava usar coisas que eu gostava pelos outros. Isso muito nova. Graças a Deus, eu consegui, quando fiquei mais velha, reconhecer isso e mudei", contou.

A atriz sofreu bullying na infância

Apesar do sofrimento, a atriz contou que, atualmente, não liga para as críticas - tão comuns na profissão, e que não é adepta de terapia: "Tentei fazer algumas vezes… Talvez esse seja um defeito meu: essa resistência à terapia. Eu já briguei muito com os meus defeitos. Depois entendi que defeito também é um tipo de qualidade”, disse.

Isis também contou que sofreu por conta de sua altura no começo da carreira: "Eu tinha um problema. Tenho 1,63m e comecei como modelo. Eu passava uns perrengues porque, como sou pequena e era muito magrinha, às vezes, a roupa passava direto. Mas as baixinhas têm o seu valor", garantiu.