Dança das cadeiras: Claudia Leitte e Ivete trocam de "The Voice"

Tamanho do Texto: +A -A

As próximas temporadas do "The Voice Brasil" e do "The Voice Kids" já estão confirmadas, mas serão diferentes do que o espectador está acostumado a ver nas telinhas. É que Ivete Sangalo e Claudia Leitte trocaram de funções nos júris das competições musicais. A substituição foi anunciada pelo GShow, portal da Globo, e já começará a valer nas próximas temporadas.

Com a mudança, Claudia Leitte, que está na atração adulta desde a estreia, em 2012, irá estrear na função de técnica dos jovens talentos no "The Voice Kids', que terá sua terceira temporada em 2018.

Ivete e Claudia trocam de cadeira na competição musical

Já Ivete Sangalo, que estava na versão infantil desde o ano passado, será a nova técnica do "The Voice Brasil" junto com os colegas Carlinhos Brown, Lulu Santos e Michel Teló.