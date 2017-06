Após discussão com Miguel Falabella, Samantha Schmütz se pronuncia

Tamanho do Texto: +A -A

Depois de retrucar um comentário de Miguel Falabella, que disse que ela "não é cantora" durante o quadro "Show dos famosos", do "Domingão do Faustão", Samantha Schmütz se explicou para seus seguidores nas redes sociais, que saíram em sua defesa. "Achei realmente desnecessário, afinal, ele está lá para julgar apenas sua apresentação, não pra falar o que você é ou deixa de ser. Quando ele perguntou se você tem CD e você disse que não, ele falou com todas as letras: 'Então você não é cantora'. Tipo, ele está afirmando uma coisa sobre sua vida que só você sabe dizer se é ou não é. Você não é uma atriz que canta, está mais para uma cantora que atua. Admiro o Miguel como ator, mas acho que ele foi bem grosseiro e os outros jurados foram no embalo", disse uma fã, que foi replicada por Samantha: "Amei suas palavras. Penso exatamente igual a você. Obrigada pelo carinho".

Samantha Schmütz discutiu com Miguel Falabella no palco

Uma outra seguidora aproveitou a oportunidade para elogiar a atitude da humorista: "É atriz, cantora, fitness, amiga, focada, determinada, família! Você é maravilhosa. E não leva desaforo pra casa". Samantha logo respondeu: "Nunca".