Saia justa: Miguel Falabella e Samantha Schmütz discutem no "Faustão"

Miguel Falabella e Samantha Schmütz protagonizaram um momento tenso durante o “Show dos Famosos” do “Domingão do Faustão”, nesse domingo, 25. Após o término das apresentações que levaram Samantha, Ícaro Silva, Nelson Freitas e Luiza Possi para a grande final, os jurados Claudia Raia, Miguel Falabella e Silvio de Abreu comentaram o trabalho de preparação vocal e caracterização dos participantes ao longo da temporada. Ao final, Miguel pediu a palavra para falar sobre a importância de desafiar artistas fora de sua zona de conforto. "Daqui só a Fafá de Belém e a Luiza são cantoras", disse, excluindo Emanuelle Araújo e Samantha, que se irritou com o comentário e rebateu: "Me considero cantora porque sempre tive banda, sempre cantei".

O apresentador até tentou conter os ânimos, avisando que Emanuelle, apesar de também ser atriz, tinha uma carreira sólida como cantora. "Eu sei, eu sei, não foi isso o que eu quis dizer", tentou explicar Miguel, que foi além: "Entenda o que eu estou dizendo. Você é uma atriz que canta lindamente, mas não é cantora. Você tem CD vendendo na loja ou não? Então você não é uma cantora". Samantha não gostou e disse que tem, sim, uma carreira na música, mas Miguel interrompeu: "Fafá e Luiza são cantoras em primeiro lugar. Você tem outras várias coisas, mas não é a primeira coisa na carreira".

Samantha voltou a reforçar que faz aulas de canto há 10 anos e que se considera uma cantora: “Eu queria deixar claro, aqui: eu me considero cantora, porque eu sempre tive banda, eu faço aula de canto há dez anos. Às vezes, a pessoa acha que, porque você não é uma cantora famosa, você não é uma cantora. Sou cantora, sim. Em breve, vou lançar o meu CD com as músicas que estou compondo. Cantar é o que eu mais gosto de fazer”, avisou.