Marcos Mion fala sobre filho autista e manda recado para Eliana

Completando 38 anos, Marcos Mion ganhou uma homenagem da equipe do programa "Legendários", da Rede Record, nesse sábado, 24, e se emocionou bastante com a presença dos pais Décio e Carmem e vídeos com depoimentos de amigos como Joelma, Gugu, Sabrina Sato, Fábio Porchat e Xuxa. Mas foram as mensagens da esposa Suzana Gullo, e dos filhos, Donatella, Romeo e Stefano, que levaram o apresentador à lagrimas.

Mion respondeu a mensagem falando especialmente de Romeo, que é autista. "Encontrei a mulher mais linda que já vi na minha vida, me apaixonei, a gente fez uma viagem. Estou com Suzana até hoje. Imagine você vivendo essa vida perfeita e você vai ter um filho para unir esse amor e aí seu filho nasce dentro do Transtorno do Espectro Autista. Muita gente acha que, quando isso acontece, é o fim. Quando o Romeo, meu anjo, nasceu, eu percebi que a vida não era perfeita e que estava prestes a ficar. Tive a honra de termos sido escolhidos por Deus para cuidar desses anjos na Terra. Pedi essa família muito para Deus. Conforme os filhos foram vindo, a família foi ficando cada vez mais perfeita, dentro de muitas imperfeições", disse.

Ele foi além e usou uma experiência pessoal para mandar uma mensagem para Eliana, que sofreu um descolamento de placenta e está em uma gravidez considerada de risco. A mensagem de Mion surpreendeu, já que os dois são de emissoras diferentes. "A gente tá acompanhando a Eliana, minha amiga, rezo por ela todos os dias. Tenho certeza que vai dar tudo certo. O que ela tá passando agora a Suzana passou os oito meses da gravidez da Donatella, deitada na cama, sem levantar para ir ao banheiro. Dessa dedicação toda da minha mulher nasceu a Doninha", lembrou.