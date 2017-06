Débora Nascimento vai emagrecer 15 quilos para papel

Tamanho do Texto: +A -A

Depois de se emocionar ao lembrar o princípio de anorexia que teve nos tempos de modelo durante o programa "Vai Fernandinha", de Fernanda Souza, Débora Nascimento usou suas redes sociais para revelar aos fãs que está se preparando para um novo papel. Ainda sem entrar em muitos detalhes, a atriz adiantou que terá que perder 15 quilos para o novo personagem. "Vou fazer uma personagem bem hardcore e terei que perder 15 quilos. A danada da fome e a preguiça me acompanham", disse ela, em um vídeo gravado direto da academia.

Na última sexta-feira, 16, o bate-papo de Débora com Fernanda repercutiu nas redes sociais. A mulher de José Loreto lembrou, em depoimento emocionado, o início de sua carreira como modelo e as dificuldades que teve para se manter dentro dos padrões impostos pela carreira. “Eu estava entre as 30, e lembro que teve um jantar. Eles já tinham me falado: 'Você tem que emagrecer, porque o seu quadril é 91. Não tá rolando'. Eu tinha 15 anos, era jeca. Lembro que me enchi de água, fui comendo devagarzinho, porque estava morrendo de fome... Aí chegou a sobremesa, e eu queria uma colherada apenas. Isso naquela mesa com 30 meninas magras e promissoras. Ergui a colher, aí veio o moço da agência e tirou da minha mão: 'Você não pode, você tem que emagrecer'", contou ela, que disse, ainda, que em pouco tempo começou a deixar de comer e desmaiar. "Minha mãe me salvou quando viu que eu estava definhando. Ela me salvou da anorexia".

As duas atrizes se emocionaram e a apresentadora disse: "Eu te entendo. Nunca tive essa profissão, mas às vezes me sinto nesse mesmo caminho".

Débora foi além: "Tem menina que engole algodão, que toma detergente. Uma amiga minha faleceu de anorexia. Eu lembro que a encontrei uma vez e falei: 'Nossa, como você emagreceu!'. O assunto era como você fez para estar tão magra? Ela dizia: 'Quanto mais magra fui ficando, mais rica e conhecida fui ficando, mais foco eu fui tendo'. É um ciclo viciante. Ela faleceu, foi notícia. É muito difícil", relembrou ela, que fez questão de levantar a bandeira: "Por isso que eu penso também na nossa posição como mulheres que têm essa mídia em cima. Por mais que o caminho seja mais fácil eu não vou me drogar para ter o corpo perfeito. Eu vou falar: 'Gente, tenho celulite, sim!'. Se tiver uma adolescente que olhe para mim e diga: 'Ufa! Eu posso ter o cabelo cacheado, com frizz, posso ter o meu quadril, minha bochecha, minha celulite...'. Uma que possa ter essa referência... Valeu. A vida não é só estar nesse lugar, ter dinheiro, fama. O que é sucesso? É ser conhecida na rua?", questionou.