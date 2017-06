Fábio Assunção é preso em Pernambuco por desacato

Tamanho do Texto: +A -A

Fábio Assunção foi preso em flagrante neste sábado, 24, na cidade de Arcoverde, sertão de Pernambuco, acusado de de desacato a autoridade, resistência e dano a patrimônio público. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o ator, visivelmente alterado, em uma confusão com moradores e, em seguida, recluso em uma viatura policial.

De acordo com testemunhas, o ator se envolveu em uma confusão durante a festa de São João na cidade. Segundo Wanderley de Carvalho, comandante do 3º Batalhão da Polícia Militar, o ator agrediu pessoas e desacatou policiais. Ele também teria quebrado um dos vidros da viatura em que foi levado.

O ator, que estava na cidade para divulgar o filme "Eu sonho para você ver", produção realizada em parceria com a cineasta Pally Siqueira, prestou depoimento na manhã desse sábado, 24.

Fábio em viatura policial

Vale lembrar que, em 2008, o ator admitiu à Polícia Federal que era dependente químico e passou anos em tratamento - com acompanhamento médico e psicológico. Em abril do ano passado, Fábio Assunção foi detido em uma blitz no Rio quando policiais avaliaram que ele estava embriagado ao volante.

O ator é um dos protagonistas da série "A fórmula", que estreia em 6 de julho na TV Globo.