Musas são vetadas em carnaval da Vila Isabel

Beldades como Nicole Bahls, Ticiane Pinheiro, Lexa, Carla Prata e Andrea de Andrade terão de procurar novas escolas de samba se quiserem sair no carnaval carioca em 2018. É que, sob direção do carnavalesco Paulo Barros, a Vila Isabel acabou com o cargo de musa no desfile do ano que vem.

Paulo Barros vetou as musas da Vila Isabel

Conhecido por não ser um entusiasta das musas entre as alas, Paulo já havia adotado a mesma medida quando esteve a frente da Portela no último carnaval.

A única poupada na escola de Noel foi Dandara Oliveira, de 28 anos, que completou duas décadas de escola este ano. Moradora da comunidade, a beldade foi professora de samba de celebridades como Sabrina Sato e Thaila Ayala e, agora, foi promovida ao posto de diretora das passistas.

Vale lembrar que Lexa chegou a ser apontada como provável substituta da rainha Sabrina Sato, mas a japa permanece com seu cargo garantido, já que, de acordo com os dirigentes, está incorporada à rotina da escola e é muito querida pela comunidade.