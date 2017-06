Kim Kardashian lucra R$ 46 milhões em duas horas com produtos de beleza

Tamanho do Texto: +A -A

As irmãs Kardashian-Jenner parecem ter o toque de midas quando se trata de maquiagem. Depois do sucesso da linha de beleza de Kylie, a nova empresária do ramo é Kim Kardashian. A mulher de Kanye West lançou a KKW Beauty nessa quarta, 21, e mal abriu as vendas, às 9 da manhã, às 11h40 todos as 300 mil unidades já tinham se esgotado. Os primeiros produtos anunciados pela estrela foram os kits em creme de contorno e iluminador - seus maiores segredos de make. Eles possuem 4 diferentes tons (light, medium, dark e deep dark) e custam US$ 48, cerca de R$ 160.

Kim e Kylie fizeram uma parceria e agora investem em marcas diferentes de beleza

Vale lembrar que essa não é a primeira investida da estrela de "Keeping Up With The Kardashians" no ramo. Em abril desse ano, Kim colaborou com a irmã na Kylie Jenner Cosmetics com uma linha de batons. Foram fabricadas 30 mil peças que, assim como as da KKW Beauty, se esgotaram em minutos - com um faturamento de cerca de US$ 13,5 milhões. "Kylie e eu amamos fazer aquela colaboração, mas a maquiagem é nossa paixão em comum", disse Kim, em entrevista ao E! News. "Muitos dos nossos produtos, a começar pelo corretivo, vão ter componentes anti-idade. Então definitivamente eu estou focada na pele. Nós não temos muitos produtos iguais. Nós não estamos competindo. E posso dizer que Kylie sabe fazer a maquiagem dela melhor do que eu", elogiou.

Segundo o E! News, a empreitada solo de Kim promete faturar cerca US$ 14 milhões em vendas.