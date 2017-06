João Côrtes protagoniza comédia no teatro e grava seu primeiro disco

Tamanho do Texto: +A -A

Depois do sucesso em "Sol Nascente" sua estreia nas novelas, o ator João Côrtes continua cheio de gás. Em cartaz nas telonas com dois filmes, "Ninguém entra, ninguém sai" e "Amor.com", ele está mergulhado de cabeça no teatro - com a peça "Querida Quitinete", em que vive um dos protagonistas. Na história, três jovens de personalidades diferentes decidem dividir uma quitinete, mas, com o passar dos dias, problemas como aluguéis atrasados, decepções no trabalho, saudades da família e outros começam a surgir. Com texto e direção de Moisés Bittencourt, a comédia é uma mescla de sonhos e realizações com direito á humor frenético em cada um dos diálogos e nas situações mais inusitadas.

João Côrtes de agenda cheia

Pensa que é só? Pois João já está confirmado na próxima temporada de "O negócio", da HBO. Na história, ele será Eric, filho de uma ex-garota de programa com um cafetão, interpretado por Guilherme Webber. Vale destacar que essa não é a primeira vez que ele estrela uma série: ele já brilhou com uma atuação dramática em "Os Experientes", que concorreu ao Emmy no ano passado.

Multitalentoso, o ator divide seu tempo entre outra paixão: a música. Ele acaba de entrar em estúdio para gravar seu primeiro CD, "Elevador Gourmet", que conta com releituras de músicas super conhecidas no jazz. "A ideia é propor arranjos diferentes, com big band e orquestra, para músicas nacionais e internacionais que nós escolhemos. Como eu disse, a proposta são rearranjos de clássicos. Eu me inspiro muito, principalmente como cantor, em artistas como Amy Winehouse, Harry Connick Jr., Stevie Wonder, Bill Withers... É por aí nessa mistura de R&B e Jazz", explicou João.

O ator tem se dedicado ao teatro e à música

O CD será produzido pelo músico e arranjador Ed Côrtes - seu pai e o responsável pela produção de sucessos como o álbum "O Samba Poconé" - o de maior vendagem da carreira do Skank.