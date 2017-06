Ivete Sangalo e músicos prometem agitar o inverno capixaba

Tamanho do Texto: +A -A

Imagine muita música e o friozinho das montanhas capixabas. Assim será a primeira edição do festival Inverno Mágico, que acontece nos dias 14 e 15 de julho, no Rancho Lua Grande, em Domingos Martins. Ivete Sangalo, Bruninho & Davi, os pioneiros do sertanejo universitário João Bosco & Vinicius e a banda Falamansa são alguns dos confirmados para aquecer a estação mais charmosa do ano.

As noites de festa no espaço de eventos ainda terão as atrações locais Quebra Mar e Comichão e os ingressos já estão à venda em pontos da Grande Vitória, Guarapari e Minas Gerais. Há opções de passaporte para os dois dias ou então avulsos para cada dia.

Ivete Sangalo é uma das atrações do festival

Além dos shows, quem for ao festival poderá desfrutar dos sabores da gastronomia local em uma área com food trucks e praça de alimentação comandadas pelos produtores culturais Felipe Fioroti, Cícero Ribeiro e Jarbas Pires. “A proposta é atrair tanto o público local quanto turistas de estados vizinhos que querem curtir o clima ameno das montanhas capixabas e todos os atrativos da região com conforto e uma estrutura diferenciada. A intenção é que o festival faça parte da programação anual de inverno de Domingos Martins”, explicaram.

Bandas locais como Comichão também são atração do festival

Para a edição deste ano do Inverno Mágico, o Rancho será dividido entre pista, open bar e lounge mágico com bufê variado composto por mesa de frios e caldos -, além de, claro, serviço de bebidas premium.