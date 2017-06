Anitta posa sensual no deserto: "Desperdício porque não tem bofe"

Tamanho do Texto: +A -A

Anitta tem usado suas redes sociais para compartilhar com os fãs tudo sobre a produção do clipe "Sua cara", em parceria com a drag queen Pabllo Vittar e e o grupo Major Lazer. Depois de desabafar sobre as dificuldades para chegar do deserto do Saara, no Marrocos, Anitta fez outra brincadeira.

Anitta posa sensual no deserto e reclama da falta de "bofe"

Em uma imagem em que aparece de biquíni exibindo o corpão na varanda do quarto do hotel - localizado no meio do deserto, a poderosa brincou: "A minha suíte é um desperdício porque não tem um bofe dentro dela junto comigo. Por que não trouxe? Acho que vou deixar Pabllo lá dentro comigo. Fazendo o quê eu não sei...", disse. "Maquiando uma a outra", brincou Pabllo.

Anitta e Pabllo em cena do clipe

Em outra ocasião, Anitta publicou uma prévia do que os fãs poderão conferir no clipe. Na imagem, ela aparece ao lado da drag queen abusando da sensualidade com um figurino composto por muitas correntes douradas.