Neymar e Bruna Marquezine terminam namoro

Parece que a viagem à África do Sul não foi tão harmoniosa quanto pareceu. Neymar e Bruna Marquezine confirmaram nessa quinta-feira, 22, o rompimento da relação. Um ano depois da reconciliação, o casal terminou pela terceira vez. Os dois já tiraram as alianças que começaram a usar no início de junho. O motivo do fim do relacionamento, no entanto, não foi traição, de acordo com amigos do casal.

O namoro de Bruna e Neymar começou em outubro de 2012, mas os dois só assumiram a relação publicamente em fevereiro de 2013, durante o Carnaval carioca. No entanto, a história de amor foi conturbada - com direito à distância, boatos de traição e diversas reconciliações. Depois de voltar da viagem que fizeram juntos, a atriz desembarcou em São Paulo sem o jogador e marcou presença no evento com Fiorella Mattheis.

O jogador confirmou o término no programa "TV Fama", da Rede TV!. "Terminamos, mesmo, nao estamos mais juntos. Foi uma decisão de ambas as partes. É uma menina que eu admiro, que torço muito pela felicidade dela, não só profissional, mas na vida pessoal, principalmente. E espero que ela seja muito feliz", disse ele.

A última imagem que Neymar postou ao lado da amada

Vale lembrar que o casal estava trocando diversas declarações nas redes sociais e não faziam questão de esconder a paixão. Antes de se encontrarem, os dois trocaram juras de amor através de postagens. "Te esperando ansiosamente. Vem logo!", pediu o craque. "Estou chegando, Pretinho!", avisou a atriz. No último dia dos namorados, Neymar chegou a escrever "Never ending love" (amor sem fim) em uma imagem em que aparece ao lado da amada. Nós, da coluna, ficamos torcendo pela reconciliação de Brumar.