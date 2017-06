Giovanna Lancellotti fala sobre namorado: "Achava ele um mala"

Tamanho do Texto: +A -A

A atriz Giovanna Lancellotti abriu sua intimidade em uma entrevista para Matheus Mazzafera na TV Vogue e, em meio à declarações muito sinceras, contou que achava o namorado, Gian Luca Ewbank - irmão da atriz e apresentadora Giovanna Ewbank - um "mala" antes de ficarem. Explicamos: é que Lancellotti já tinha uma relação íntima com a família do amado de muito antes. Além dos laços profissionais - sua sogra, Deborah Ewbank, é também sua stylist -, seus pais costumavam passar réveillon com seus sogros, muito antes de os dois pensarem em ter um relacionamento: "A gente não se bicava, eu achava ele um mala, supermetido", contou ela.

Giovanna Lancellotti e Gian Luca Ewbank

A responsável pela união do casal foi ninguém menos que a mãe de Titi! "Ele namorava, aí passou um tempo e ficou solteiro. Aí a Giovanna me ligou e falou: 'olha, meu irmão tá solteiro e tá com meu primo aqui. Eles querem sair. Quando for sair, leva eles juntos para eles conhecerem a galera aqui do Rio'. Começamos saindo apenas como amigos. Um mês depois, voltando de uma festa [da Carol Sampaio], já mais soltos, acabou rolando", lembrou ela, que revelou, ainda, que os dois tentaram esconder o relacionamento das famílias. "Se a gente contasse já iam querer casar a gente. A minha família é muito amiga da família dele, já passaram réveillons juntos. Só que aí teve um aniversário da Giovanna e a gente foi num canto escondido ficar e a Giovanna viu. E aí ela contou para todo mundo, espalhou. Mas foi ótimo, né? Tudo certo".

E o namoro vai muito bem, obrigada. Os dois acabaram de voltar de uma viagem romântica na África do Sul, onde passaram 15 dias a sós. "O Luca é muito parecido comigo, até irrita. A gente briga pelos mesmos motivos, só que um de um lado e o outro do outro. Mas rolou! Somos muito parceiros", disse.

Gian Luca, Giovanna Lancellotti, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso

Sobre a carreira, Giovanna, que está de férias desde o final de "Sol Nascente", declarou: "Um ator nunca vai falar que está realizado profissionalmente, porque sempre tem mais coisa pra vir, sempre tem um personagem que você nunca interpretou e vai querer interpretar. Mas eu diria que sou muito feliz e grata por tudo o que eu conquistei. Quando olho pra trás e vejo as coisas que já fiz, eu me sinto bem e feliz, mas realizada eu nunca vou estar. Sempre vou estar querendo mais, buscando mais, fazendo uma coisa diferente".