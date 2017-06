Ana Carolina revela vontade de ter filhos com Letícia Lima

Tamanho do Texto: +A -A

Em turnê divulgando seu livro "Ruído Branco", Ana Carolina deu uma entrevista ao site "DN", de Portugal, em que falou sobre sua relação com a atriz Letícia Lima. Na entrevista, Ana Carolina chamou Letícia de noiva e falou sobre a possibilidade de ser mãe. "Sofro com esse pensamento há muito tempo e até congelei uns óvulos porque já tenho 42 anos", revelou.

Perguntada se os planos são para breve, Ana foi além: "Como a mulher é quem vai parir, é ela que decide, mais do que o homem, se tem ou não um filho. Se der uma doida, nem tem filhos. Eu não sei o que me vai acontecer porque tem um lado bom e outro mais difícil, a preocupação eterna com aquele ser. Hoje, eu namoro uma mulher; sou eu, a minha noiva, o meu amigo e o namorado dele. Somos quatro famílias para ter um filho. São muitas variáveis", explicou.

As duas namoram há três anos e Ana contou como foi sua reação quando Letícia se assumiu: "Foi uma surpresa quando Letícia se assumiu, porque eu nunca escondi nada sobre o que era", lembrou.

Letícia Lima e Ana Carolina

Em outra ocasião, a atriz lamentou o preconceito que sofre desde que assumiu a relação: "A gente está com a mão presa por estar com este moletom único, bem agarradinhas neste Dia dos Namorados porque a mensagem é essa mesmo: Espalhe carinho. Todo mundo tem direito ao toque, ao carinho, seja sua orientação sexual qual for. O preconceito está aí, a gente sabe, eu já sofri muito, sofro muito, no meu meio e fora dele e isso não é legal”, desabafou.