Peça estrelada por Dalton Vigh tem temporada prorrogada

Tamanho do Texto: +A -A

A temporada do espetáculo "Uma peça por outra", estrelada pelo ator Dalton Vigh, foi prorrogada devido ao sucesso em São Paulo.

A história fala sobre os desafios da comunicação entre as pessoas, que as vezes nem terminam uma frase e o interlocutor já interrompe e acha que sabe o que está sendo falado. Acho que hoje em dia a comunicação está mais comprometida do que nunca. Nesse tempos de internet é assustador ver como as pessoas não sabem nem escrever, nem ler... é só dar uma olhada nos comentários de notícias, de vídeos e das redes sociais. As pessoas estão mais preocupadas em emitir uma opinião mesmo sem ter pleno (ou mesmo qualquer) conhecimento do assunto em questão, a impressão que tenho é que todos querem falar mas ninguém quer ouvir, aí não existe comunicação, existe só ruído", opinou o ator.

Em cartaz no teatro Nair Bello, Dalton também poderá ser visto nas telonas, no longa "A comédia divina", que tem estreia nacional em outubro.