No Marrocos para gravar novo clipe, Anitta desabafa: "Quase chorei"

Tamanho do Texto: +A -A

Foram 13 horas de vôo, mas Anitta já está no Deserto do Saara, no Marrocos, no norte da África, para gravar o seu novo clipe. Ela e a drag queen brasileira Pabllo Vittar estão preparando o vídeo da música "Sua cara", que fez sucesso nas redes sociais. A canção do trio eletrônico Major Lazer é atualmente a quinta mais ouvida no Spotify do Brasil. Já no Youtube, o áudio da já foi tocado mais de 12 milhões de vezes.

Anitta e Pabllo Vittar estão gravando o clipe da música "Sua cara"

A poderosa viajou nessa segunda-feira,19 e contou em suas redes sociais que passou dificuldades para chegar ao local onde as gravações serão feiras. "Vou fazer a blogueira, mostrar tudo lindo e falar: 'foi ótimo! Olha aqui, tudo lindo'. Mentira! Calor da p* para chegar aqui! Desespero! Quase chorei umas cinco vezes. (...) A gente só passou perrengue por enquanto", desabafou ela, que informou aos fãs que terá um dia para curtir a viagem, já que o trabalho só começa nessa quinta-feira, 22.

O novo clipe será dirigido por Bruno Ilogti e Giovanni Bianco, responsáveis por outros sucessos como "Bang!" e "Essa mina é louca".