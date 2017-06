Klebber Toledo sobre festa de casamento com Camila Queiroz: "Ela quem manda"

Tamanho do Texto: +A -A

No que depender da empolgação do casal Klebber Toledo e Camila Queiroz, logo eles subirão ao altar. De acordo com o ator, o casório deve acontecer assim que a amada terminar de gravar a novela "Pega Pega" - prevista para acabar em janeiro de 2018 - e os dois tem planos de uma festa bem reservada. "O que ela falar está falado. É claro que é ela quem manda. Estando com a família, com as pessoas que a gente ama, onde e como não vai importar", afirmou.

Namorando há cerca de dez meses, Klebber acredita que o pedido não foi precipitado. "A gente é muito feliz junto. Sou muito feliz ao lado dela e não tinha como ser diferente. Não sei se foi rápido. Ainda não temos data para o casamento. Chegou a hora de casar, para a gente ter família, estar com quem a gente ama", disse ele, que contou detalhes do pedido - surpresa até mesmo para as famílias dos dois. "Aposto que ela não esperava, mas acho que construí bem a surpresa. O sorriso e alegria são lindos nela", elogiou.

Os dois ficaram noivos na última semana

Na mesma ocasião, o ator contou um pouco de seu novo personagem, Ricardo, um jovem que sonha ser cientista e tenta aprovação para a Universidade de Harvard, e que na segunda fase será vivido por Fábio Assunção. "Quando eu entrei para a TV Globo, muita gente dizia que tínhamos traços parecidos. Eu gosto da comparação. O Fábio é pura energia", comemorou.