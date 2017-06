Com 70kg a menos, Leandro Hassum desabafa: "Sempre seremos julgados"

Tamanho do Texto: +A -A

Leandro Hassum voltou a chamar atenção ao postar uma foto do antes e depois de seu emagrecimento nas redes sociais e desabafou: "Julgado sempre seremos por mudar ou por não querer mudar. Ser diferente é lindo. Me amava antes e me amo igual hoje. Tenho orgulho de ser um gordo querido e que todos achavam lindo (eu também me achava) e tenho orgulho de ser motivação para muitos que querem mudar. Seja feliz sem se importar com a opinião dos outros", escreveu o humorista de 43 anos.

O desabafo tem motivo, já que, volta e meia, Leandro rebate críticas por sua nova aparência. "Estou muito feliz, obrigado aos que têm dado valor e me apoiado com respeito e educação, mesmo discordando da minha decisão. Aos que não têm noção, educação e respeito... meu sonoro F*!", já chegou a dizer.

Antes e depois de Leandro Hassum

Morando atualmente em Miami, nos Estados Unidos, Hassum faz questão de compartilhar imagens da mudança de seu corpo. O humorista perdeu cerca de 70kg desde que fez uma cirurgia bariátrica, em novembro de 2014. Sua nova rotina inclui atividades físicas, como bicicleta e muitos abdominais.