Causa da internação dos gêmeos de Beyoncé é divulgada

Pouco mais de uma semana após nascerem, os filhos gêmeos de Beyoncé e Jay-Z permanecem internados no hospital em que vieram ao mundo, localizado em Los Angeles, nos Estados Unidos. Segundo fontes próximas ao casal, os pequenos - que ainda não tiveram seus nomes revelados - estão com icterícia, causado por níveis elevados de bilirrubina no sangue. Eles estão sendo submetidos a luzes para diminuir as taxas.

A icterícia é muito comum, especialmente entre bebês prematuros - como é o caso dos filhos dos astros. "Eles não serão mais específicos. As luzes são projetadas para diminuir a bilirrubina no sangue e, consequentemente, eliminar a icterícia", chegou a contar a mesma fonte, ao portal TMZ.

Beyoncé publicou essa foto para anunciar a gravidez de gêmeos, em fevereiro

Até então, Beyonce e Jay-Z tem mantido sigilo em relação aos bebês. O único que se manifestou publicamente foi Mathew Knowles, pai da cantora, que comemorou o nascimento dos netos nas redes sociais.

A cantora de 35 anos revelou a gravidez em fevereiro, publicando uma foto já exibindo uma barriguinha em meio a um painel de flores. "Nós fomos muito abençoados duas vezes. Estamos muito agradecidos que a nossa família vai crescer e queremos agradecer a todos pelas mensagens positivas", afirmou.

Vale lembrar que ela e Jay-Z já são pais da pequena Blue Ivy, de 5 anos.