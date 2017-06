Pe Lanza e namorada são acusados de agressão pela mãe do cantor

Tamanho do Texto: +A -A

O ex-integrante da banda Restart, Pe Lanza, e sua namorada, Gabriela Merjan, estão sendo acusados de agredir a mãe do músico, Leni de Cássia Lanza. O caso foi divulgado pelo programa Balanço Geral, da Record, nessa segunda-feira, 19. A equipe do programa teve acesso a dois boletins de ocorrência, ambos registrados pela mãe do músico, em São Paulo.

No boletim contra Gabriela, feito no dia 8 de junho, consta a agressão da jovem, que teria atacado a sogra com tapas, mordidas e arranhões. Já na queixa contra Pedro e Gabriela - feita em 10 de junho - ela afirmou que a agressão teria ocorrido após um pedido para que a nora se retirasse de sua casa. Pedro teria ficado inconformado e jogado uma panela contra Leni, quebrando seu dedo.

Pe Lanza com a mãe

Depois que a história veio à público, Gabriela Merjan usou o seu perfil nas redes sociais para explicar sua versão. Em uma postagem, a jovem afirma que apenas se defendeu da sogra, que tentou atacá-la com uma tesoura. Ainda em conversa com seus seguidores, Gabriela contou que está cheia de hematomas pelos corpo. Disse ainda que Leni é "depressiva e superciumenta". "Nunca gostou de nenhuma namorada do Pedro." A moça também revelou que era chamada de "vagabunda" e que Pe Lanza, ao contrário das acusações, não bateu na mãe: "Ela veio para cima de mim, o Pedro separou. Mas ele não bateu na mãe. Quem saiu no tapa fui eu e ela".

Aconselhada por seus seguidores a fazer um boletim de ocorrência com sua versão do caso, Gabriela disse que estava no Rio de Janeiro quando soube da repercussão da história e garantiu que vai procurar a polícia.

Pe Lanza e Gabriela

Depois da repercussão, ela bloqueou os comentários em suas fotos no Instagram. O cantor fez o mesmo e ainda não comentou a respeito da polêmica.