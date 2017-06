Gisele Bündchen 'pede' e Michel Temer atende

Tamanho do Texto: +A -A

O presidente Temer usou as redes sociais para responder um pedido especial da top Gisele Bündchen. Explicamos: há uma semana, no dia 12, a uber model usou o Twitter para mandar uma mensagem ao político em que pedia que ele vetasse as propostas ambientais que, segundo campanha da ONG WWF, ameaçariam quase 600 mil hectares de áreas protegidas da Amazônia. Nessa segunda feira, 19, Temer, então, se pronunciou. Através de seu perfil oficial na rede, o presidente anunciou que vetou integralmente as MPs 756 e 758.

A campanha de Gisele, também apoiada pelo astro Leonardo DiCaprio, visava justamente isso. "Assinar as Medidas Provisórias 756 e 758 que reduzem conjuntamente 597 mil hectares de áreas protegidas na Amazônia é o mesmo que rifar o Brasil.Reduzir esses hectares de florestas protegidas, que pertencem a Unidades de Conservação, vai na contramão das expectativas da nossa sociedade brasileira e internacional, altamente preocupada com a proteção da floresta amazônica (fundamental para a manutenção do equilíbrio climático do planeta)”, afirma a carta aberta da WWF, compartilhada por Gisele, que declarou: "É nosso trabalho proteger nossa Mãe Terra".

Gisele Bündchen troca mensagens com o presidente

Vale lembrar que as medidas, que foram enviadas pelo próprio Temer e aprovadas pelo Congresso Nacional, enfrentaram a resistência de todas as entidades ambientalistas, nacionais e internacionais, que protestaram contra as iniciativas e pediram ao presidente o seu veto.

Gisele Bündchen troca mensagens com Temer

Na manhã dessa terça, 20, Gisele usou novamente a internet para publicar mais uma mensagem ao presidente. “Embora o veto das Medidas Provisórias (MPs) tenha sido uma vitória e tenha evitado a redução de florestas na Amazônia e Mata Atlântica nesse momento, o risco ainda poderá voltar na forma de Projeto de Lei (PL). Não podemos aceitar retrocessos nas políticas socioambientais do nosso país, seja em forma de MPs ou de PL. Pois a nossa vida depende da saúde do nosso planeta!”, disse ela, que foi além: "Continuamos de olho".