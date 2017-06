Filha faz aniversário e Giovanna Ewbank se declara: "Almas entrelaçadas"

Tamanho do Texto: +A -A

Dia de festa na casa de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank! É que a pequena Chissomo, a Titi, completa quatro anos nessa terça, 20. A menina, nascida em Malawi, na África, foi adotada pelo casal após uma visita a um abrigo de órfãos em Lilongwe, capital do Malawi, em 2015, que Giovanna fez.

Família reunida

Giovanna e a filha Titi

Em um post no seu Instagram, a esposa de Bruno Gagliasso relembrou a adoção da menina e falou sobre a importância de Títi em sua vida. "20.06.2013 nasce um anjo chamado Chissomo. Que o nome significa 'graça divina'. Um anjo que mudou nossas vidas, a minha e de todos que vivem ao seu redor. Sua luz divina nos alegra, enche nossos corações de amor, e nos emociona todos os dias. Anjo de luz, Deus é muito maravilhoso, age em todos os momentos, nos prepara grandes surpresas e nos presenteia durante nossa passagem na terra. O meu grande presente nessa vida sem dúvidas é você minha filha, minha Chissomo! E minha grande surpresa foi o dia do nosso (RE)ENCONTRO, avassalador e cheio de AMOR, digo 'reencontro' porque nossas vidas e nossas almas já estavam entrelacadas muito antes de nos encontramos. Obrigada por me fazer um ser humano cada dia melhor, que o seu ano seja ainda mais cheio de amor, alegrias e descobertas...Você é minha vida, e minha vida é sua meu amor, saiba que se for preciso, eu moverei montanhas para que vc seja a pessoa mais feliz desse mundo!!! TE AMO MINHA FILHA", declarou.

Bruno e a filha

Foram mais dez viagens ao país em um ano e meio para concluir a adoção. Em entrevista à Marie Claire, eles explicaram a demora para dar a notícia aos fãs. "O quarto da Titi ficou pronto e trancado por um ano antes de sua chegada. Falávamos que estava em reforma. Foi um processo doloroso porque sabíamos que poderíamos dar melhores condições a nossa filha. O alimento lá era mingau”, contou Giovanna. “Eles jogavam o prato de comida no chão como se as crianças fossem cachorros”, lembrou Bruno.

O blogueiro Hugo Gloss relembrou a época: "Me lembro do dia que eles me contaram emocionados de que tinham encontrado sua filha. Lembro também quando estávamos em Milão e o processo de adoção andou e eles foram correndo pra África mudando todos os planos. Lembro da Gio contando com os olhos cheio de água sobre como aquele encontro tinha mudado a sua vida e como estava cheia de amor", disse.