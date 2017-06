Fernanda Lima sobre os 40: "Consegui chegar bem mais longe do que imaginava"

Tamanho do Texto: +A -A

Sucesso na televisão, Fernanda Lima já tem um novo projeto: ela estará a frente de "Popstar", reality musical de famosos, que estreia no dia 9 de julho na Rede Globo. Veterana no assunto, já que foi ela quem apresentou o antigo "Superstar", competição de bandas no mesmo canal, Fernanda declarou: "Gosto de entrar nesse estúdio porque agora já tenho familiaridade com ele. Antes, era com talentos que não conhecíamos e agora com talentos consagrados pelo público. Eles estão em um clima de carinho e amizade, mas é sim uma competição, vale dinheiro". De fato: é que o vencedor levará 250 mil reais para casa. "Acho de uma coragem admirável o que eles estão fazendo. O ao vivo é aterrorizante", disse, sobre os competidores Eduardo Sterblicht, Alex Escobar, André Frateschi, Claudio Lins, Érico Brás, Fabiana Karla, Lúcio Mauro Filho, Marcella Rica, Marcello Melo Jr, Mariana Rios, Murilo Rosa, Rafael Cortez, Sabrina Parlatore e Thiago Fragoso.

Fernanda Lima gosta de dar opiniões na TV

O novo programa promete muitos pitacos da apresentadora, que faz sucesso com suas opiniões no "Amor & Sexo". "Se eu não tomasse partidos, não me colocasse, não me expusesse, o programa não teria chegado onde chegou. Ainda tenho muito trabalho pela frente", declarou ela, que, prestes a completar 40 anos - no dia 25 de junho - é só alegria. "Acho que me imaginava muito menos com 40 anos. Consegui chegar bem mais longe do que imaginava e estou muito feliz. Esse programa também é uma nova expectativa em minha vida. E tem filhos, marido, tudo está ótimo", comemorou.