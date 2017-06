Neymar e Bruna Marquezine curtem África e já tem novo destino!

Tamanho do Texto: +A -A

Após se encontrarem em Los Angeles e seguires para Las Vegas, Bruna Marquezine e Neymar parecem não cansar de viajar. Os dois estão na África do Sul acompanhados de familiares, entre eles Rafaella Santos e Davi Lucca - irmã e filho do craque. Quem também integra o grupo é Carol Dantas, mãe do menino.

PREENCHER

Apesar de estarem ausentes das redes sociais e de sequer terem anunciado o destino, os dois aparecem em diversas publicações de Rafaella, que tem registrado os momentos do passeio com direito à muitas fotos de elefantes, girafas e outros animais.

Depois disso, os dois já tem um novo destino: o atleta virá ao Brasil e estará presente no leilão em prol de sua fundação, que acontecerá na próxima quinta-feira, 22, no Hotel Unique, em São Paulo. Neymar já reservou uma mesa para a namorada, família, amigos, e até mesmo uma presença internacional. O evento, que será apresentado por Luciano Huck e Claudia Leitte, será uma noite de gala para 650 convidados escolhidos à dedo.