Estreante na TV, Valentina Herszage contracena com canguru fictício: "É um exercício de paciência"

Uma estreia com o pé direito. Dá para definir assim o primeiro trabalho de Valentina Herszage na televisão. Depois de brilhar no teatro e no cinema, a atriz tem, agora, a oportunidade de viver a complexa Bebeth, filha de Eric Ribeiro (Mateus Solano). Com uma personalidade forte, a personagem vai na contramão da vida luxuosa do pai e sofre com a solidão depois da morte da mãe. Para Valentina, Bebeth é o reflexo de uma adolescente rebelde dos dias de hoje.

A preparação contou com uma ajuda para lá de especial: a atriz conversou com a mãe, que é psicanalista e foi neste laboratório caseiro que Bebeth foi "diagnosticada" com transtorno psicoafetivo. A partir daí, a atriz criou a personalidade da adolescente. “Além da preparação e dos estudos que eu faço para a personagem na Globo, eu também converso muito com a minha mãe sobre a personalidade desta menina. Ela é uma jovem que tem transtorno psicoafetivo e, por isso, age dessa forma. Porém, a Bebeth também é muito divertida e, ao mesmo tempo, apaixonante”, defendeu ela, que acredita que sua primeira personagem na telinha irá despertar muita identificação do público jovem.

E será que ela tem algo em comum com sua Bebeth? "Não são realidades muito distantes para eu lembrar para a novela. Afinal, eu vivi isso tudo há pouco tempo. Mas, no ano passado, eu voltei a minha antiga escola e passei uma semana na turma das garotas de 15 anos para ver como elas se comportavam hoje em dia”, disse ela, que tem 19 anos.

Além disso, outro grande desafio foi "dar vida" à melhor amiga de Bebeth: um canguru imaginário. Para as cenas com o animal fictício, Valentina Herszage contou que chega a gravar cinco vezes para o resultado apresentado na telinha. “Na primeira, usamos uma boneca desanimada para eu ter a referência espacial e depois com dois manipuladores dando movimento. A terceira passagem, que é a que vale para mim, é quando eu contraceno com o nada. Na quarta, também não tenho boneco, mas faço com o fundo azul para a computação gráfica. Por fim, na quinta vez, usamos um robô”, explicou a atriz que já trabalha este tipo de interpretação antes mesmo de entrar no set. “Eu já sei as dimensões desse canguru e o espaço que ela ocupa na cena, mais ou menos. Porém, a cada gravação, precisa-se ter muita técnica e concentração porque é um exercício de paciência”, disse ela, que foi além: "Está sendo um desafio para mim e para toda a direção da novela. Esta é a primeira vez que a Globo está usando a técnica da computação gráfica. Então, estamos todos aprendendo juntos. Muitas vezes, ficamos até cinco horas para gravar uma cena de alguns segundos, mas fica lindo e mágico”, disse. A gente também acha.