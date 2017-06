"Ela disse sim". Klebber Toledo comemora noivado com Camila Queiroz

Tamanho do Texto: +A -A

Casamento à vista! Camila Queiroz e Klebber Toledo estão noivos. Nesta segunda-feira, 19, os atores publicaram fotos do momento do pedido e se declararam. Enquanto a intérprete de Luiza, de "Pega pega", publicou uma foto em que aparece com a aliança em evidência com a legenda: "Sim, eu aceito", em inglês, o noivo comemorou com uma imagem em que aparece de joelhos aos pés da amada.

Antes disso, assessoria de imprensa do casal já havia confirmado a informação, depois de rumores de que o ator teria pedido a namorada em casamento na festa em que eles comemoraram seus aniversários no sábado (17), no Rio. "Os dois ficaram noivos sim, mas foi em uma ocasião anterior. Na festa de aniversário eles reuniram amigos e família", disseram, em nota.

Klebber Toledo e Camila Queiroz posam com Walcyr Carrasco em festa de aniversário

Vale lembrar que Klebber, que fez 31 anos no dia 14 de junho, e Camila, que completará 23 anos no dia 27 deste mês, decidiram celebrar juntos e, de acordo com informações, teriam proibido fotos e vídeos para manter a privacidade dos aniversariantes e convidados.

Klebber pede a mão de Camila em casamento

Juntos desde o ano passado, quando se conheceram nos bastidores da novela "Êta mundo bom", de Walcyr Carrasco, eles já não escondiam a paixão e volta e meia se declaravam em postagens apaixonadas, como a que Camila fez na última semana: "Feliz aniversario, luz dos meus olhos. Obrigada por cada momento que vivemos juntos e por todos os sorrisos sinceros que você me dá. Eu te amo e te desejo o mundo! Que a vida possa te devolver em dobro todo o bem e toda a positividade que voce transmite. Voce é guerreiro, trabalhador, se preocupa com cada serumaninho que estiver a sua volta e eu sou muito orgulhosa do homem que voce é! Feliz 31 xiante. Sorte a minha te encontrar nessa vida", disse.