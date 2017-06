Thiaguinho comanda edição carioca da Tardezinha e faz show de três horas

Tamanho do Texto: +A -A

Sempre um sucesso! É assim toda vez que Thiaguinho agita o Rio de Janeiro com a sua Tardezinha. Ontem, o evento não foi diferente e, apesar do dia frio para os padrões cariocas, a roda de pagode do cantor cumpriu a missão e mais uma vez animou o público. Em novo endereço, no Lagoon, a festa resgatou clássicos da música brasileira em uma mistura que, como o próprio Thiaguinho já nos contou, tem a proposta de ser intimista e informal. Durante as três horas de show, o repertório reuniu sucessos como “Maravilha poder te amar“, “Marrom Bombom” e, claro, o hino do evento, “VamoQVamo“. “A Tardezinha vem para deixar claro que o pagode é um ritmo genuinamente brasileiro. Assim como o samba, não tem como existir uma feijoada e um churrasco sem um bom pagodinho. E no evento, nós só celebramos a nossa cultura de uma maneira especial”, disse.

Thiaguinho comandou mais uma Tardezinha de sucesso ontem no Rio de Janeiro (Foto: Julia Pimentel)

E na edição de ontem, véspera do Dia dos Namorados, um brinde da natureza garantiu o toque ainda mais especial da noite. Além de marcar presença no repertório da Tardezinha, uma incrível lua também iluminou o céu carioca. Com tudo isso, o resultado não poderia ser diferente. Antes mesmo de chegar ao evento, Thiaguinho já comemorava a edição carioca de sua roda de pagode no Instagram. Em um registro ao lado de Rafael Zulu, ator e sócio do cantor na festa, e Gabriel Barriga, músico da banda, ele destacou a energia do Rio de Janeiro, onde tudo começou, no evento. “A caminho da única, verdadeira e cobiçada Tardezinha”, escreveu.

Por lá, além de Rafael Zulu, outros amigos de Thiaguinho também marcaram presença na festa. Entre eles, Rodrigo Simas, Rodrigo Godoy, Leticia Birkheuer, o personal das celebs Bruno d’Orleans e o jogador de futebol do Sport, André. Vale lembrar que, depois do lançamento do álbum “Tardezinha”, fruto do sucesso do evento, Thiaguinho já contou em suas redes sociais que um novo trabalho está a caminho. Hoje, o jornalista Léo Dias adiantou em sua coluna que o próximo disco sairá em outubro e, entre as participações confirmadas, está a da funkeira Ludmilla na faixa “Só vem“. Queremos já!