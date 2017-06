Taylor Swift decide voltar a liberar todo seu catálogo em serviços de streaming

Tamanho do Texto: +A -A

Em comemoração ao fato do disco "1989" ter vendido 10 milhões de cópias no mundo e ao certificado da Record Industry Association of America de 100 milhões de canções vendidas, Taylor Swift resolveu voltar a gostaria de agradecer seus fãs disponibilizando todos os seus discos em serviços de streaming.

Taylor retirou todo o seu catálogo dos serviços de streaming em 2014, perto do lançamento do mesmo disco, afirmando que os tais serviços não recompensam devidamente os músicos.

“Não estou disposta a submeter o trabalho da minha vida a um experimento que não compensa justamente os escritores, produtores, artistas e compositores”, disse à época.