Ministério Público Federal pede retratação de Rachel Sheherazade

O Ministério Público Federal entrou com recurso na Justiça Federal pedindo que o SBT se retrate publicamente por um comentário da jornalista Rachel Sheherazade, âncora do "SBT Brasil", principal jornalístico da emissora.

É que, na edição de 4 de fevereiro de 2014, Sheherazade defendeu a agressão a um adolescente que foi amarrado nu a um poste após furto no Rio de Janeiro.

Ontem, o procurador regional da República Walter Claudius Rothenburg contestou sentença do juiz José Carlos Francisco, da 14ª Vara Cível Federal de São Paulo, considerado improcedente a ação.

Rothenburg alegou que a emissora teria extrapolado o direito de livre expressão e informação ao exibir mensagens que incitam a violência: "A ação civil foi proposta pelo MPF com o objetivo de salvaguardar a integridade física e psíquica de um adolescente vítima de violência, assim como de proteger o público em geral de mensagens que incitam a violência em um contexto social tão fortemente marcado pelo desrespeito aos direitos fundamentais".

Desta forma, a Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão exige que o SBT veicule um quadro com a retratação dos comentários da jornalista, com multa de R$ 500 mil por dia de descumprimento. A mensagem precisará esclarecer aos telespectadores que a incitação à violência não é legítima e constitui crime ainda mais grave que as infrações cometidas pelo adolescente.