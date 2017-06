Juntos, Gloria Coelho e Edson Busin reforçam simbiose moda-arquitetura

Tamanho do Texto: +A -A

De um lado, a dama da moda brasileira, Gloria Coelho. Do outro, a grife de móveis planejados que, há seis anos, investe em um conceito inovador que alia as provocações do cenário fashion com a arquitetura moderna. Esta foi a equação do talk-show “Códigos de Gloria” que agitou as lojas da Dell Anno de Niterói e do CasaShopping, na Barra, ontem, quarta-feira. Entre a estilista e o diretor de marketing, pesquisa e desenvolvimento da marca, Edson Busin, responsável pela criação deste conceito da Dell Anno, a jornalista Heloisa Tolipan mediou o debate que abordou das experiências pessoais de cada um a uma reflexão da felicidade nos dias de hoje.

Edson Busin, Gloria Coelho e Heloisa Tolipan (Foto: Ari Kaye)

Tanto no encontro com arquitetos e designers de interiores de Niterói, no começo do dia, quanto no da Barra, no início da noite, Gloria Coelho e Edson Busin explicaram a relação da Dell Anno com a moda e como a marca investe no conceito. Uma das traduções do novo posicionamento da grife, que vem sendo feito desde 2011, com a entrada do diretor de marketing, pesquisa e desenvolvimento para a Dell Anno, é ter estilistas renomados como criadores de projetos. No histórico, Gloria Coelho é o quarto nome estelar a assinar uma superfície. Como já contamos por aqui, a criação da estilista vai além da arquitetura. Para sua parceria com a Dell Anno, Gloria Coelho explorou o universo através da física quântica e desenvolveu uma placa que, pela combinação de números binários, garante proteção, amor, felicidade, prosperidade e cura ao ambiente.

E este foi um dos assuntos explorados no talk-show “Códigos de Gloria”. Na conversa, que tinha a proposta de ser informal e intimista, a estilista explicou que a superfície “Quantum”, que desenvolveu para a Dell Anno, segue uma tendência contemporânea. Para ela, cada vez mais, a violência está perdendo espaço para o bem na criação dos dias de hoje. “Depois que eu vi que até o Clint Eastwood deixou de mostrar aquelas mortes em seus filmes para se dedicar a algo espiritual, eu vi que ninguém mais tem interesse no massacre como era antes. E isso traduz uma outra ideia. Eu acredito que a gente veio à Terra para viver dias maravilhosos, sem acidentes, dores ou sofrimentos. O que de ruim que acontece é porque nós complicamos. Por isso, nesse momento espiritual que está o planeta, eu precisava criar algo que tivesse a ver”, explicou.

Com esta ideia, Gloria Coelho aumentou a madeira usada na superfície para escrever os números binários que traduzem a frase “essa placa cura, protege, prospera, dá amor, paz e felicidade” como se fossem os veios do próprio material. De acordo com a estilista, a presença desta placa em um ambiente da casa garante energia positiva para todos os dias. “A pessoa que tiver a superfície em casa e sentir qualquer desequilíbrio mental, vai olhar para essa madeira e receber uma força do bem tão grande que vai ficar melhor. As palavras têm poder e, por isso, há essa troca intensa e verdadeira”, afirmou Gloria Coelho que, em um momento mais reflexivo da conversa, comentou sobre o que é felicidade para ela nos dias de hoje. “Eu acredito que é quando a gente consegue aproveitar a vida que nós temos e damos valor ao presente, ao hoje. O passado já foi, o futuro ninguém sabe. Por isso que o nome do agora é presente”, argumentou.

Sucesso inquestionável, a parceria entre Dell Anno e Gloria Coelho. O diretor de marketing, pesquisa e desenvolvimento da marca, Edson Busin, contou que vem mais um nome de peso para reafirmar a simbiose de moda e arquitetura. Ainda sem revelar a identidade do próximo estilista, ele destacou que a grife quer continuar seguindo este formato que é único em todo o mundo. De acordo com Edson, este é um conceito que, desde 2011, quando entrou na empresa, vem ganhando força nos bastidores da Dell Anno. “A identidade visual da Dell Anno mudou radicalmente. De 2011 para cá, convocamos modelos brasileiras com alcance internacional como personagem para humanizar a marca. Porém, passamos a explorar um conceito mais clean e sofisticado, que se repetiu até 2013, quando eu vi que não poderia ficar só nisso”, lembrou Edson Busin, que, neste momento, passou a trazer estilistas para a criação da Dell Anno.

Se na Dell Anno a criação também segue ao lado da inovação e da atualização, na vida de Gloria Coelho o panorama não é diferente. Jovem e atenta às mudanças modernas, a estilista contou que busca estar sempre por dentro dos avanços, sejam eles tecnológicos ou comportamentais. Assim, Gloria disse que temos que ser como o Instagram, plataforma popular e quase unânime nos dias de hoje. “De um ano para cá, esse aplicativo evoluiu e se transformou muito. E é assim que temos que ser. A cada dia, precisamos mudar mais e sermos melhor para que não fiquemos naquela mesma proposta de sempre. A gente vive em um mundo novo em que temos que estar o tempo todo descobrindo oportunidades novas”, disse.

Além das mudanças positivas deste novo momento, o assunto crise econômica também ganhou espaço no talk-show promovido pela Dell Anno. Para um público atento de arquitetos e designers de interiores, Edson Busin e Gloria Coelho comentaram estratégias para driblar o cenário desfavorável. Apesar de afirmar ser possível vencer os obstáculos, o diretor de marketing, pesquisa e desenvolvimento da Dell Anno destacou que não existe fórmula mágica. “Eu acho que precisamos estar atentos e nos reinventarmos todos os dias. Temos que correr atrás para que nossas ideias sejam inovadoras e pioneiras e, assim, se destaquem neste momento. Já foi o tempo em que a gente só aguardava um cliente pedir um projeto”, argumentou.

Já Gloria Coelho brincou que a crise econômica não faz parte de seu cotidiano. Quando a situação começou a querer atrapalhar o seu trabalho de criação e os negócios de sua grife, a estilista foi direta: “Crise? Nem adianta querer chegar perto. Não quero fazer parte. Não adianta eu ficar gastando meu tempo pensando na crise e no que eu tenho que fazer. Eu acho que precisamos nos preocupar em vender mais, ganhar dinheiro e, por consequência, as dificuldades vão ficar pelo caminho”.

Assim, com a mistura de dois grandes nomes da moda e da arquitetura brasileira, sem esquecer dos negócios, a quarta-feira dos convidados da Dell Anno foi plural e, claro, muito construtiva. Entre os presentes na palestra de Niterói, por exemplo, estava a primeira-dama do município, Fernanda Sixel, que é arquiteta e destacou a importância da presença da estilista em solo niteroiense. “Essa é uma oportunidade que agrega muito na vida dos profissionais da área e tê-la aqui na nossa cidade é ainda mais especial. Eu vejo que essa simbiose de moda e arquitetura é muito viva e presente, porque nós trabalhamos diferentes linguagens em um mesmo universo criativo”, analisou Fernanda que também explora este conceito em sua carreira. “Eu busco sempre trazer as cores que estão em alta e alguns elementos para os adornos da decoração”, apontou.