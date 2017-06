Harry Styles anuncia shows no Rio

Tamanho do Texto: +A -A

O britânico Harry Styles anunciou que virá ao Brasil em 2018 para duas apresentações da sua primeira turnê solo. No dia 27 de maio do ano que vem, Harry desembarca no Rio de Janeiro. Dois dias depois, pousará em São Paulo.

(Foto: Reprodução)

Os locais dos shows em cada uma das cidades ainda não foi revelado.

Ex-integrante da banda teen One Direction, Harry vem para se apresentar com a turnê "Live on", cujo repertório focará no seu autointitulado primeiro álbum solo, lançado no começo de maio.

Os shows da turnê na Europa e na Austrália contarão com convidados nos palcos, que serão anunciados em breve. Para os shows no Brasil, México, Argentina e Chile, o nome do convidado já esta confirmado: o cantor americano Leon Bridges.