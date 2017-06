Ex-Ministro de Lula e Dilma assume pasta da cultura em Belo Horizonte

Tamanho do Texto: +A -A

O prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PHS) escolheu Juca Ferreira, ex-ministro da Cultura nos governos Lula e Dilma, para ser o novo presidente da Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte. Ferreira assume a vaga deixada por pelo arquiteto Leônidas Oliveiras.

No anúncio, Kalil disse que Juca é "praticamente o inventor da cultura social no Brasil". Em entrevista concedida à jornalista Rafaella Dotta, o novo secretário contou que o prefeito insistiu que a secretaria deve democratizar de fato a relação com a cidade e com as muitas culturas e manifestações de Belo Horizonte.

"Disse também que temos obrigação de dar uma atenção a todos os setores sociais e compreender que cultura é um direito de todos. (...) Conversamos também do importante papel que a cultura pode ter em uma sociedade desigual como a nossa para incluir a todos. Ele me passou a impressão que é muito comprometido com a população excluída que vive nas favelas, periferias e bairros pobres da cidade. É preciso ressaltar o esforço do prefeito em valorizar a cultura ao recriar a Secretaria Municipal e ele tem dado mostras que está buscando acertar", disse.