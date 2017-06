Artistas pedem ajuda para solucionar estrago causado pelo incêndio no teatro Clara Nunes

Tamanho do Texto: +A -A

Uma terça-feira como outra qualquer onde a equipe técnica se reunia no teatro Clara Nunes para montar o cenário da peça a Super Moça, que ia estrear no dia 9 de junho. O diretor de ambas as peças que estariam em cartaz naquele palco, Márcio Azevedo, chegou quinze minutos depois do início de um incêndio catastrófico que destruiu todo o estabelecimento.

“Eu estava lá e vi todos os meus sonhos virarem fumaça. Vi a minha vida, esforço e trabalho subindo para o céu junto com aquela fumaça preta. No momento fiquei em estado catatônico. Precisamos comprar remédio para pressão, porque todos estavam alterados. O camareiro foi um dos últimos a sair do incêndio e estava tremendo muito. Meu cenógrafo tem 65 anos, foi atrás de um extintor e acabou se machucando. Parecia cena de filme de terror, era ambulância, polícia e bombeiro para todos os lados. Tomo banho e parece que a fuligem não sai”, conta o diretor dos espetáculos Super Moça e Corta.

Segundo a assessoria, o foco de incêndio começou na plateia e se espalhou muito rápido sem permitir que as pessoas pudessem fazer algo.

Dadá Coelho é a estrela do Corta! que estava há um mês em cartaz com a peça que conta a história de um salão de beleza. Ela foi convidada pelo próprio diretor para opinar sobre o cenário de Super Moça. Mas antes de chegar lá, a atriz recebeu uma mensagem no telefone informando sobre o acontecido.

“Fiquei desesperada, parecia que eu tinha ficado sem chão. Queria saber se alguém tinha se ferido, principalmente, o seu Pedro e o seu Paulo que são dois funcionários que trabalham neste teatro há quarenta anos. Porque, desde o início, a equipe já havia nos avisado que todos estavam bem, mas não tive notícias deles tão rápido. Mas a ficha está começando a cair agora. Precisamos seguir em frente e voltar com tudo para essa peça. A nossa energia não queimou com o fogo. O que não mata nos fortalece e nós vamos voltar com força total”, informa a atriz.

O espetáculo ia ficar até julho, mas devido a aceitação do público, foi prorrogado para mais um mês.

Nesta sexta-feira, o teatro carioca seria apresentado a uma nova atriz. Izabella Van Hecke criou a peça Super Moça para falar sobre as intimidades que somente pessoas que trabalham na aviação sabem. Ela trabalhou dezenove anos como comissária de bordo e decidiu apostar, depois de tanto tempo, na carreira de atriz. A artista estava chegando para mais um ensaio quando tudo aconteceu. “Não deu tempo de fazer muita coisa, nossa preferência foi salvar as vidas que estavam ali”, relembra a Izabella.

No momento, ambas as peças não têm um local certo para subir aos palcos, mas contam com toda a solidariedade do meio artístico e do público. “Quero muito que alguém acredite em uma atriz nova para me dar uma chance de, ao menos, tentar”, afirma Izabella sobre a falta de local para se apresentar.

Não é apenas a data de estreia que foi prejudicada. Todo o dinheiro investido se perdeu no incêndio. “Bancamos tudo do nosso bolso, meu sócio vendeu o carro dele para montar esse espetáculo. Foram R$27 mil investidos que está à mercê do seguro que não sabemos quando vamos receber. Com isso, todo o trabalho de ensaio e preparação vai por água a baixo se não voltar logo. Estamos pedindo para todos os donos nos ajudarem para que a gente não perca tudo o que ensaiamos”, explica o diretor.

O cenário e figurino de ambas as peças foi completamente destruído. Visando contar com a ajuda das pessoas, Márcio criou uma vaquinha on-line para reerguer a peça Super Moça. “Consegui que o número de doações crescesse rápido porque pedi ajuda dos meus amigos”, explica Izabella que comemora as doações até o momento. Já o espetáculo Corta! tinha um cenário digno de um salão de verdade que será adaptado para uma atmosfera mais modesta.

Tanto o diretor como as duas atrizes estão muito abalados com o incêndio que, sobretudo, atingiu um espaço onde a arte é reverenciada há anos. “É um dos espaços mais antigos. As melhores peças, atores e diretores do Rio de Janeiro passaram por aqueles palcos. Eram os meus primeiros espetáculos lá e quando chegou a minha vez só aconteceu tragédia”, lamenta Marcio. Não foi apenas o Clara Nunes que ficou prejudicado, o teatro das Artes, o cinema e algumas lojas se encontram alagadas por causa da água utilizada para deter o fogo. “O camarim não pegou fogo, mas está alagado por causa da água usada para apagar. Foi por isso, inclusive, que caiu um pedaço do teto em uma moça da limpeza hoje de manhã. O Teatro da Artes cancelou a peça por causa do alagamento”, completa o mesmo.

A própria Izabella afirma que precisou comprar todos os equipamentos que usa em cena sem patrocínio algum. Para todos, foi decepcionante que o incêndio ocorresse justamente em um espaço teatral onde uma equipe paga para trabalhar. “Um teatro pegar fogo é uma criança que está deixando de aprender. E isto é um retrato fiel ao que está acontecendo no Rio de Janeiro, tudo está meio falido, principalmente, por causa do Sérgio Cabral. O mundo e o Brasil estão em crise e sendo governados por Trump e Temer. No nosso país é muito difícil fazer teatro, quase um milagre. Achar patrocínio e um espaço é complicado. É como se as nossas esperanças de fazer as pessoas rirem foram jogadas no lixo. Estávamos muito felizes com a repercussão, lotando de quinta a domingo. O boca a boca funcionou demais. Mas a vida é isso, cair sete vezes e levantar oito. Agora, estamos recebendo muita solidariedade dos artistas como Cissa Guimarães e Thalita Rebouças. Todos dispostos a ajudar. É tanto carinho que não tem nem como a gente não levar a diante”, informa Dadá.

Leia a Nota Oficial da peça Corta!

Na tarde desta terça, 6 de junho de 2017, um incêndio atingiu o Shopping da Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro, e devastou o Teatro Clara Nunes. Por conta do acontecido, todas as sessões da comédia Corta! estão suspensas no momento. Agradecemos a compreensão de todos e o forte carinho do público em todos os dias de espetáculo. Os atores Beto Carramanhos e Dadá Coelho, assim como a produção da peça não estavam no local.