Artistas independentes lançam single como prêmio do Original's Studio da Levi's 

Chegou a hora do resultado! Depois de participar do concurso Original’s Studio, promovido pela Levi’s no Rio e em São Paulo, e ser uma das vencedoras, a banda Sound Bullet lança o single “Reveries”. Pelo selo da grife, o novo trabalho dos músicos cariocas está disponível exclusivamente na plataforma Deezer. A canção, que havia ficado de fora do último EP da banda, foi gravada em um estúdio profissional com a super estrutura da Produtora Zastrás graças à iniciativa da Levi’s.

Em sua terceira edição, o concurso cultural Original’s Studio é uma produção da marca que fomenta a cenário musical independente do Brasil. Como resultado desta seleção da Levi’s no Rio de Janeiro e em São Paulo, por onde o projeto passou esse ano, oito bandas tiveram a oportunidade de gravar um single na Casa Levi’s, evento que movimentou a agenda cultural das duas cidades nos meses de abril e maio.

Além da carioca Sound Bullet, outras sete bandas do Rio completam a versão carioca da coletânea da Levi’s deste ano. São elas: Venus Café, Crash Cash, Comodoro, Drenna, Miss Hell, Tais Feijão e The Bunker. Em São Paulo, outras oito bandas também tiveram a oportunidade de gravar um single no projeto promovido pela Levi’s. Os representantes paulistanos são Ema Stoned, Zumbi e o Folclore, Lucky Lupe, S.E.T.I., Devilish, Groupies do Papa, Corona Kings e Modulares. Todos eles já têm o seu trabalho disponível na plataforma Deezer com o selo de lançamento da Levi’s.