No lugar de Ivete Sangalo, Wesley Safadão vai animar réveillon em Fortaleza

Tamanho do Texto: +A -A

Wesley Safadão esteve na coletiva de imprensa do Marina Park Hotel, em Fortaleza, para confirmar sua apresentação num dos maiores réveillons do país. Wesley cantará na noite que receberá 2018, substituindo Ivete Sangalo, que comandou af esta este ano.

Além de Safadão também cantarão Maiara & Maraisa, Paulo José e DJ Denis.

A superintendente do hotel, Elisa Bezerra informou que a festa contará com uma mega estrutura ao ar livre, ao lado do mar com a temática integrando com a natureza com as seguintes ilhas: 2001 noites, Meu Brasil, Tropical, Celebration, Milenar, Inshallahn, Brasileiros e Deuses e Splendour.