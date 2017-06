Netflix manda recado aos políticos em anúncio no aeroporto de Brasília

Tamanho do Texto: +A -A

A Netflix continua dando o que falar: pagou uma cota no Aeroporto Internacional de Brasília para instalar um outdoor com a frase "Escolher dinheiro em vez de poder. Um erro que quase todos cometem" num dos corredores do espaço.

A frase foi dita por Frank Underwood, político inescrupuloso que faz tudo - inclusive matar - para conquistar o poder na série "House os Cards", que é interpretado pelo ator Kevin Spacey.

Vale lembrar que em 17 de maio um tuíte no perfil oficial da série também havia feito provocações à atual situação política brasileira. Logo após o jornal O Globo divulgar a notícia de que o presidente Michel Temer havia sido gravado em conversa com o empresário Joesley Batista, dono da JBS, o Netflix publicou a frase: "Tá difícil competir".

(Foto: Reprodução)

A assessoria de imprensa da Netflix confirmou que fez a ‘provocação’ como parte de sua campanha de marketing.