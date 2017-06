Alok se consagra no cenário musical com disco de platina na Itália

Tamanho do Texto: +A -A

O DJ brasileiro Alok foi premiado na Itália por “Hear me Now”, música em parceria com Zeeba e Bruno Martini, no Wind Music Awards com o disco de platina. Foram quase 200 milhões fluxos entre downloads e streaming combinados pelas plataformas.

O Wind Music Awards é um evento musical de grande repercussão mundial que tem sido realizado desde 2007 e conta com a participação dos maiores artistas e empresas italianas.

Já a recente lançada “Love Is A Temple”, em parceria com o cantor norte-americano Iro, será a canção tema da campanha da Budweiser no Tomorrowland Bélgica, o maior festival de música eletrônica do planeta, que acontecerá mês que vem.

(Foto: Divulgação)

“Feliz é pouco para o que eu estou sentindo! Estou honrado e muito grato por tudo que vem acontecendo em minha vida. Saber que vocês estão curtindo e ver minhas músicas sendo tocadas e premiadas no mundo inteiro é algo surreal”, comenta Alok.

Em tempo: Alok é hoje o brasileiro com maior audiência no mundo, ocupando a 25° posição de melhor do planeta pela DJ Mag, o veículo mais conceituado na cena que divulga atualmente o ranking top mundial.