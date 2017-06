A coluna foi conhecer a Caza Wilfrido, n Zona Rural de Gramado. Vem saber!

Tamanho do Texto: +A -A

Em meu périplo por Gramado para acompanhar o Salão Internacional do Couro e do Calçado (SICC), vi a magistral simbiose entre negociações que levaram 18 mil pessoas ao Serra Park, atingindo um número 18% maior em comparação à edição anterior, e o turismo de negócios na Serra Gaúcha. Conheci a Caza Wilfrido, um dos mais lindos e bem planejados espaços para eventos sociais da região Sul do país. Lá estava sendo realizada a Festejar Gramado – feira de negócios para festas e eventos.

Tudo no local nos remete à história da chegada dos primeiros imigrantes italianos à Serra Gaúcha, dando início ao que conhecemos hoje como Gramado, e que foi fruto de um dos meus roteiros no ano passado: o chamado Raízes Coloniais.

(Foto: Henrique Fonseca)

A construção data a década de 20 e foi totalmente restaurada mantendo os traços arquitetônicos dos colonos. Como me contou Leandro Mendonça Marques, o proprietário, em uma visita guiada, a Caza Wilfrido dispõe de uma infraestrutura completa e diferenciada. São 5 salões, área de desembarque coberta, estacionamento cercado para 200 carros, heliponto, deck em madeira com lareira externa, belíssimo jardim com muro cenográfico, cozinha industrial equipada, copa com monta carga, acesso de serviço, área de serviço com vestiários, refeitório e banheiros para colaboradores, gerador de 150kwas, lavabos com acessibilidade para cadeirantes, som ambiente, iluminação externa e variados móveis decorativos.

Chamam a atenção do visitante as mesas em madeira maciça para até 300 pessoas. No total são 1.400m² de área construída e o proprietário tem a intenção ainda de construir um anfiteatro em um terreno em frente. Um espaço que pode receber cerca de 600 pessoas sentadas e mais de mil em formato de coquetel.

Vamos à Festejar: em sua segunda edição, a feira de negócios para festas e eventos, apresentou 80 expositores dos mais diferentes produtos e serviços para ocasiões especiais. Mais de 3 mil pessoas circularam pela feira, que neste ano ampliou a área de exposição para 1.000m², divididos entre os jardins, salão principal e áreas externas devidamente adaptadas para acomodar expositores dos segmentos de festas infantis, formaturas, casamentos, aniversários e eventos corporativos.

Os visitantes puderam conferir novidades de toda a gama de produtos e serviços que o universo de eventos demanda, como gastronomia, fotografia, filmagem, joias, espaços para eventos, presentes, papelaria, doces, bebidas, decoração, automóveis, beleza, alta costura, hotelaria, arquitetura e design, lembranças, recreação, dj, sonorização, iluminação, música, agência de viagem, segurança e até mesmo cursos de especialização. Entre as empresas presentes no evento, duas delas vieram do Uruguai, garantindo a internacionalização da Festejar Gramado já na segunda edição.

Segundo Tati Noel, sócia da Festejar Gramado, a escolha das empresas e profissionais é estratégica, definida a partir da qualidade dos produtos e serviços disponibilizados. “Definimos um número limitado de expositores por segmento, pensando sobretudo na qualificação da oferta e com isso, criamos um cenário multi-segmentado, otimizando a experiência do visitante e proporcionando mais oportunidades de negócios para os expositores”. O resultado deste posicionamento pode ser percebido na personalização dos espaços e na diversidade de atrações apresentadas, como o “Espaço Premier”, criado pela arquiteta Karen Krumennauer, diretora da Merci Decor. O ambiente reproduziu um cenário de festa em todos os detalhes, com iluminação especial, sonorização, recursos de imagem, bar de espumantes, lounge, gastronomia, pista de dança e as atrações musicais Sax&Phone, Jerônimo Tomazelli, banda De Classic e banda Dublê, que elegeu a noite de sábado, 20, para apresentar a nova formação do grupo.

Durante a feira de negócios ocorreu ainda o lançamento da segunda edição da Revista Festejar, publicação criada pela Festejar Gramado em parceria com a editora Contato VIP, além de uma rodada de negócios conduzida pelo Sebrae, na Sociedade Recreio Gramadense, quando cerca de 100 empresas e profissionais do segmento tiveram a oportunidade de ampliar seus contatos e gerar novos negócios de maneira dinâmica e objetiva.

Segundo as organizadoras, os resultados desta edição foram positivos, sobretudo pelo número de visitantes e pelas oportunidades de negócios gerados, critérios que reforçam a meta da dupla em tornar a Festejar Gramado a maior feira de negócios do mercado de eventos do país, dentro de cinco anos. “Mais um passo foi dado para a consolidação do evento. Estamos cientes de que nosso compromisso em surpreender e fazer tudo ainda melhor nas próximas edições só aumenta, mas por outro lado contribui como grande incentivo para alcançar nosso objetivo, ser referência nacional no mercado”, comenta Verônica Sella, sócia da Festejar Gramado.

A edição 2018 já tem data e local definidos. Será nos dias 26 e 27 de maio, novamente na Caza Wilfrido. Diante dos resultados desta edição, as organizadoras projetam um crescimento de 20% no número de expositores e na área de exposição, além da captação de visitantes e expositores de outros estados e países vizinhos como Uruguai e Argentina.