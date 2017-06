Inpiramais já tem data para entregar tendências do Inverno 2018

Tamanho do Texto: +A -A

Daqui a três semanas, começaremos a temporada das baixas temperaturas deste ano. No entanto, na indústria da moda, tem quem já esteja respirando o inverno de 2018. Depois de um ano de pesquisas, consultorias e viagens, o Inspiramais – Salão de Design e Inovação de Componentes apresentará os resultados do projeto para a estação nos dias 3 e 4 de julho, no Centro de Eventos Pro-Magno, em São Paulo. Por lá, a Associação Brasileira de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos (Assintecal) e vários parceiros irão destrinchar a palavra chave para o Inverno 2018: leveza. Para a estação, os pesquisadores do Núcleo de Design da Assintecal, comando por Walter Rodrigues, acreditam que a fluidez e o desapego sejam as propostas dominantes para o topo da pirâmide, que representa os 10% criativos da moda brasileira.

A edição Inverno 2018 do Inspiramais ocorre nos dias 3 e 4 de julho, em São Paulo (Foto: Divulgação)

Para chegar a este conceito, o Núcleo de Design da Assintecal se atentou, principalmente, ao comportamento moderno e às mudanças desde a intensa chegada da tecnologia nas relações. Desta forma, os pesquisadores do Inspiramais acreditam que no Inverno 2018 a moda estará menor em termos de posses e necessidades. Em tempos de velocidade acelerada em consequência do mundo virtual, o cenário fashion também será afetado pela proposta de desapego e volatilidade. Afinal, o que é moda hoje, é o déja vu de amanhã. Em um mundo em que não precisamos mais ter carro porque os aplicativos de motoristas estão em nossas mãos e nem guarda-roupas enormes já que temos a possibilidade de alugar roupas de luxo em closets coletivos, a moda passa a servir apenas ao essencial de cada um. As roupas se restringirão apenas ao necessário e as bolsas encolherão em uma proposta de acumular menos e compartilhar mais.

Até porque, como apontou o Núcleo de Design da Assintecal, responsável por essa pesquisa, a moda está com o prazo de validade cada vez mais curto e os novos tempos estão mais urgentes. Além disso, com o conceito de “see now, buy now” cada vez mais latente e com blogueiras e youtubers ganhando status de influenciadores de moda, as tendências passam a ser mais perecíveis. Por tudo isso, o Inspiramais acredita que a leveza seja a saída para estilistas e designers de moda se manterem vivos no mercado.

Dentro do evento, outros projetos do Inspiramais traduzem o conceito da estação (Foto: Divulgação)

Pensado para o público produtor da moda brasileira, o Inspiramais é resultado de meses de pesquisas que buscam anteceder as propostas de mercado um ano antes. E é o desfecho de toda essa maratona de informação que estilistas e produtores de moda conhecerão no Salão de Design e Inovação de Componentes nos dias 3 e 4 de julho, em São Paulo. Por lá, além de mergulhar nas propostas ideológicas do Inverno 2018, o público do Inspiramais ainda conhecerá as texturas, matérias-primas, tecidos e componentes que serão destaque na estação. Nos doze meses de pesquisa que construíram este resultado, o Núcleo de Design da Assintecal também visitou 20 polos produtivos de calçados e confecções e um polo varejista para construir este quebra-cabeça fashion.

Além dos quesitos inspiração e informação, os convidados e admiradores do Inspiramais também conhecerão outros projetos. Em comum, essas iniciativas exploram diferentes aspectos da produção nacional de calçados, acessórios e vestuário. O projeto Inovamais, por exemplo, chega a esta edição do Salão com três vertentes. No Corredor da Inovação, Jefferson de Assis assina a curadoria de um espaço pensado para aqueles que acreditam na inovação para o desenvolvimento de seus produtos. Já na Rodada de Inovação, a ideia é promover um intercâmbio entre quem cria e quem faz e aproximas as relações entre empresas e faculdades. Neste campo, a proposta principal é vender ideias inovadoras e buscar parcerias para o desenvolvimento delas. Por fim, as palestras com profissionais do cenário fashion completam a experiencia plural deste projeto do Inspiramais.

Já o Preview do Couro começa a abordagem das apostas para o Verão 2019. Por lá, haverá uma exposição de peles inovadoras sob coordenação de Marnei Carminatti, um dos pesquisadores do Núcleo de Design da Assintecal, dos curtumes que receberam orientações para a criação de algo novo e compatível à aposta da estação. Esta iniciativa que já é tradicional e mega aguardada no Inspiramais é uma realização do CICB (Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil) e da Assintecal. As organizações ainda recebem o apoio dos projetos Brazilian Leather e Footwear Components by Brasil.

Outro projeto que complementa a visita no Inspiramais é o Referências Brasileiras, que busca incentivar a produção de moda a partir de um olhar brasileiríssimo. Coordenado pelo designer Jefferson de Assis, a iniciativa mapeia importantes influências culturais da música, dança, gastronomia, festas folclóricas e artesanato brasileiros e desenvolve produtos a partir destas pesquisas. O resultado deste mergulho nas práticas nacionais poderá ser conferido em uma exposição nos dois dias de evento em São Paulo.

Por fim, o Inspiramais apresenta o resultado de mais um projeto que complementa as pesquisas do Núcleo de Design da Assintecal. No +Estampa, o consultor Lucius Villar apresenta padronagens únicas que foram desenvolvidas para a estação. Nesta iniciativa, assim como em todo o evento, a objetivo principal é que o resultado apresentado seja uma inovação no mercado da moda e que traduza a palavra-chave da temporada que, desta vez, é leveza. Para isso, estúdios que participam do projeto da Assintecal desenvolveram estampas exclusivas que atendem a esses requisitos do evento.

Com tantas experiências inovadoras e super interessantes, o Inspiramais segue sua caminhada no mundo fashion com a proposta de construir uma moda criativa e nada pasteurizada. Para os profissionais do setor que quiserem mergulhar neste mar de criatividade e informação, as inscrições podem ser feitas pela internet (clique aqui) e de forma gratuita. O Salão de Design e Inovação de Componentes ocorre nos dias 3 e 4 de julho, no Centro de Eventos Pró-Magno, em São Paulo, das 9h às 19h, e é promovido pela Associação Brasileira de Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos (Assintecal), Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT), By Brasil Components and Chemical, Brazilian Leather e Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil (CICB), com parceria da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) e Sebrae, com apoio da Abest, Abiacav, Abicalçados, Global Fair, In-Mod, IBGM, Texbrasil e IBB. Os patrocinadores desta edição são Cipatex, Wolfsore, Altero, Cofrag, Colorgraf, Tecnoblu, Diamond, Componarte, York, Brisa Intexco, Bertex, Caimi & Liaison, Vicunha Têxtil, Britânnia Têxtil e Sappi Dinaco.

SERVIÇO

INSPIRAMAIS – Salão de Design e Inovação de Componentes

03 e 04 de julho de 2017

Centro de Eventos Pro-Magno – São Paulo

Entrada gratuita para profissionais do setorI

nscreva-se: http://assintecal.sigevent.com/visitantes/formularios.php?id_edicao=11

Site: www.inspiramais.com.br

Redes Sociais – @inspiramais