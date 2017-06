Baby Boom: Ana Beatriz Barros está grávida de três meses de seu 1ª filho

Tamanho do Texto: +A -A

Notícia boa: a supertop Ana Beatriz Barros anunciou que está grávida de seu primeiro filho, fruto do casamento com o egípcio Karim El Chiaty, com quem está casada há um ano. A mineira não escondeu de ninguém a barriguinha que já dá sinal de vida nesse fim de semana, no Rio, quando participou do casamento cinematográfico da americana Amy Terry com Basil Mavroleon, brasileiro de família grega de magnatas da indústria naval.

Em entrevista à revista Quem, nessa segunda-feira, Ana confirmou a notícia: “Não podia estar mais feliz! Completei 35 anos nessa segunda-feira ao lado da minha família e amigos no Brasil, compartilhando com eles os 3 meses da minha primeira gravidez. Eu e Karim estamos felizes demais, sempre sonhei em ser mãe e construir uma família! É realmente um momento de muita alegria!”, contou Ana. A gente deseja muita luz, muita saúde e muita felicidade.