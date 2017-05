Ivete Sangalo comemora 45 anos com 3 dias de festa e muitos famosos na Bahia

Tamanho do Texto: +A -A

Neste final de semana, a rainha reuniu amigos no Tivoli Ecoresort Praia do Forte, Bahia, para celebrar seus 45 anos. Obviamente, não estamos falando da Elizabeth II, mas de Ivete Sangalo, a musa que reúne uma multidão de fãs por todo o Brasil. É claro que aniversários da realeza devem ser muito bem comemorados e foi por isso que Ivete começou a festança uma semana antes. Viagem para os Estados Unidos, festa à fantasia e bloco particular foram as principais celebrações deste ano.

A última comemoração, pelo menos até agora, foi no sábado no dia em que a cantora realmente faz anos. Em ritmo de Carnaval, a musa do axé passou a noite se divertindo ao som de Gilberto Gil, Saulo Fernandes, Preta Gil e Margareth Menezes. “Minha irmã amada Ivete que Deus me deu !! A festa foi tão mais tão maravilhosa que não tiramos nenhuma foto, mas esse vídeo fala por si só !! Eu meu pai e Margareth cantando pra ela !!! #parabensveveta #amigosdaivete”, escreveu Preta nas redes sociais. Antes, em um show na Feira de São Cristóvão, a morena gravou um vídeo onde toda a plateia cantava ‘Parabéns para você’ a Ivete. Com direito a abadá da Hello Kitty, o pocket show ganhou nome de ‘Bloco Amigos da Ivete’. Além de comemorar os anos da cantora, a galera também comemorou o aniversário do pequeno Nino, filho de Bela Gil.

No dia anterior, famosos e amigos marcaram presença na festa à fantasia da geminiana. A musa que não dispensa um agito comemorou os últimos segundos com 44 ao lado de Reynaldo Gianecchini, André Marques, Ricardo Tozzi, Scheila Carvalho, Suzana Pires, Fernanda Lima, Fernanda Paes Leme, Astrid Fontenelle, Gominho e Dany Bananinha. O vestuário foi de Superman até Mário Bros. Xuxa Meneghel e Carolina Dickmann, duas grandes amigas da cantora, não puderam participar do evento porque a primeira está apresentando o evento XuChá, em Belo Horizonte e a segunda está morando nos Estados Unidos.

Entre as várias mensagens de amor que recebeu nas redes sociais, uma das mais românticas foi a do marido da cantora, Daniel Cady. “Parabéns minha Lagertha! Te amo para sempre #parabens #vikings”, escreveu. A mensagem está ligada ao visual dos dois que foram vestidos de personagens da série irlando-canadense, ‘Vikings’. A história gira em torno de um grande guerreiro e conquistador de terras nórdico da época, Ragnar Lothbrok, que tinha uma relação complicada mas muito apaixonada com sua primeira esposa, Lagertha.

Antes da celebração oficial, Ivete viajou na semana passada com a família e amigos para a Disney. Uma foto na frente do castelo da Cinderella reúne toda a turma que participou da aventura pelos Estados Unidos. “Semana de aniversário já começando com um encontro só com as amigas . Ops! Alguns miguxos também. Surpresas sem fim! Já começou a loucura desse niver. Obrigada a turma boa que fez várias fofuras. Esse niver tem hora pra começar e não tem hora pra acabar”, contou nas redes rociais enquanto elogiava a empresa de turismo que contratou para o passeio.

Além disso, postou, também um vídeo da cantora andando em uma montanha russa e uma foto com a galera reunida na piscina do local onde se hospedou. “Banho de lua com as estrelinhas do meu coração. Amigas juntas nessa comemoração que vai até não sei onde kkkk Tudo chic que só! A gente tá fuleragi pura nesse pedacinho de gramur! niver de veveta 4.5”, escreveu.

Para retribuir todas as homenagens, Ivete soltou o verbo ontem para agradecer aos fãs e amigos. “Se era pra me deixar feliz, conseguiram! O que falar das muitas demonstrações de carinho, respeito e amor? Sou sortuda mesmo, e falo isso altão para que todos ouçam, e às vezes sussurro em segredo para Deus. Ele sabe o quanto eu sou grata por tudo de maravilhoso que ele me dá. Muitas experiências que deixam a gente cada vez mais gigante e forte e querendo viver mais! VCS são muito massa viu! Obrigada meus bens, meus zamuris, meus amigos, minha família. Ela tá feliz , ela é feliz”, afirmou a atriz em uma publicação com quase quinhentas mil curtidas.