Eliana sofre deslocamento da placenta: "Preciso salvar minha filha"

A segunda gravidez de Eliana, de 43 anos, que completou cinco meses, não tem sido fácil. Depois de um descolamento da placenta no início da semana passada e de se afastar do trabalho, por ordens médicas, para fazer um repouso absoluto, ela também foi proibida de receber visitas. Neste domingo (28), a apresentadora fez um desabafo emocionante em seu Instagram e ainda revelou o nome da pequena que luta pela sobrevivência: Manuela.

“Por conta desses acontecimentos que não podemos controlar, estou em repouso por ordens médicas, tive um descolamento na placenta. Sei que não depende só da minha vontade, do meu esforço, mas farei o impossível para trazer o meu fruto da melhor maneira que Deus permitir. Preciso salvar minha filha de um parto extremamente prematuro. Tenho fé que em breve trarei boas notícias. Arthur me ajuda muito nesse desafio, alegra meu dia. O seu carinho comigo e com a irmã emociona quem vê. Não conheço criança mais doce que ele. Sigo internada para cuidar da minha pequena. Foram tantas mensagens esta semana de amigos queridos da TV, amigos de uma vida, familiares, flores, santinhas, recados de mães que passaram e passam pelo o que eu estou passando, meus fãs amados que me acompanham há anos, que mesmo em dificuldades só preciso agradecer imensamente a vcs e a Deus. Que esta verdadeira corrente de amor se estenda para todos que rezam e torcem por mim e minha filha Manuela. Obrigada, obrigada, obrigada”.