Anitta e Iggy Azalea apresentam "Switch" pela 1ª vez no palco de Jimmy Fallon

Pode gostar ou não de Anitta, já que preferência é uma questão pessoal, mas há de se respeitar a trajetória da cantora e, principalmente, a sua força para subir cada vez mais em direção ao topo do mundo. Um grande passo, aliás, foi dado na noite dessa sexta-feira quando ela se apresentou a convite de Iggy Azalea em um dos talk shows mais importantes do planeta: o The Tonight Show, apresentado por Jimmy Fallon. As duas cantaram a música de Iggy, “Switch”, que tem a participação da brasileira, pela primeira vez ao vivo na televisão. As duas, é preciso dizer, estavam lindas, seguras e arrasaram.

Iggy começou sozinha no palco ao lado das bailarinas, e, quando o pré-refrão começou, Anitta entrou, cantou, dançou e roubou a cena. Depois da sua parte, ela deixou o palco e Iggy seguiu sozinha até o fim da canção, quando Jimmy Fallon veio ao centro do palco agradecer a presença das duas. Anitta, que estava nos bastidores nesse momento, foi chamada ao palco. Foi lindo e deu um orgulho danado! Vem ver: