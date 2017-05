Ed Sheeran faz show para público quente de 16 mil pessoas no Rio; saiba como foi!

Tamanho do Texto: +A -A

Ed Sheeran sabe jogar o jogo. E quando encontra um jogador que o surpreenda – o público brasileiro, por exemplo – a partida já começa ganha. E foi exatamente isso o que rolou em seu show carioca, na noite dessa quinta-feira (25/05), na Jeunesse Arena, no longíquo Parque Olímpico, que, mesmo depois de toda a reestruturação viária da região, ainda sofre com longos engarrafamentos e dificuldade de encontrar um transporte público que atenda a demanda ou uma fila organizada de táxis na saída. Mas vamos falar de coisas boas, do que deu certo e da noite linda que os cerca de 16 mil espectadores – e a coluna, inclusive – viveu nas quase duas horas de apresentação do britânico, nessa sua segunda passagem pelo Rio.

Ed Sheeran (Foto: AgNews)

Era 21h40 – 10 minutos depois do horário marcado – quando as luzes do palco se apagaram, o som ambiente se silenciou e o ruivo entrou no palco para cantar a primeira música do setlist, Castle on The Hill. Sozinho no palco, com é tradição, sem banda, acompanhado apenas de seus muitos violões, trocados a cada música, e uma parafernália eletrônica que possibilitava reproduzir outros instrumentos ou manipular a sua voz, Ed se mostra um exímio músico e com carisma suficiente para comandar a massa. Com muitos pedidos de harmonizaçao à plateia – dividindo em dois grupos e fazendo cada extremidade do estádio cantar em um tom, por exemplo -, de jogar aos mãos para o alto e cantar junto, Ed alternou momentos cheios de energia, como em Sing e You Need Me, I Don’t Need You, com outros bem intimistas, fazendo os apaixonados suspirarem e os solteiros sonharem com um amor idealizado de Thinking Out Loud e Give Me Love.

Os telões poderosos do show de Ed Sheeran

Sheeran, inclusive, que se apresentou na Argentina antes de desembarcar no Brasil, ainda brincou com a rivalidade entre os países, fazendo o barulho do estádio crescer ainda mais. “Acabei de chegar da Argentina e eles fizeram bastante barulho por lá. Quero ver se vocês conseguem me impressionar mais do que Buenos Aires”, provocou. A quantidade de gritos nesse momento só não foi maior do que quando ele voltou para o bis cantando Shape of You com o combo camisa da seleção brasileira + bandeira do Brasil.

Na plateia, que tinha vip list assinada por Carol Sampaio, uma turma da pesada passou por lá. Apesar da possibilidade de também descerem para a pista premium, a maior parte deles ficou, mesmo, no conforto do camarote lá no alto da Jeunesse Arena. Distante do palco, mas cheio de mordomias. Adriana Esteves e Vladimir Brichta levaram o filho, assim como Lucio Mauro Filho, Fátima Bernardes, Ana Furtado e Cláudia Abreu. Já Juliana Paes – que antes de subir para o seu espaço reservado confirmou à imprensa que vai, mesmo, ser rainha de bateria da Grande Rio – , Bruna Marquezine, acompanhada de Sasha, Fernanda Gentil e a namorada, Priscila Montandon, Thiago Martins, Luan Santana, Iza, Francisco e Rafael Vitti, Debora Falabella e Murilo Benício, entre muitos outros, foram para se jogar ao som cheio de sutilezas de Ed. E assim foi feito.