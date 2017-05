Ariana Grande voltará a Manchester para fazer show em prol das vítimas de atentado

Tamanho do Texto: +A -A

Ariana Grande fará uma apresentação beneficente em Manchester para vítimas de atentado que matou 22 e feriu 64 pessoas na saída de seu show, na segunda-feira (22).

Os representantes de Ariana haviam feito um pronunciamento dando conta de que os shows da turnê estariam cancelados até o dia 5 de junho, mas agora a cantora falou sobre o ocorrido pela primeira vez:

"Meu coração reza e manda profundas condolências para as vítimas do ataque de Manchester e suas pessoas amadas. Não existe anda que eu, ou qualquer outra pessoa, possa fazer para tirar a dor que vocês estão sentindo ou para fazer vocês se sentirem melhor. De qualquer forma, eu estendo minhas mãos, coração e tudo que eu posso ter para vocês, para se vocês quiserem ou precisarem da minha ajuda. A única coisa que podemos fazer agora é escolher como isso vai nos afetar e como vamos viver nossas vidas daqui para frente".

No texto, publicado em redes sociais, a cantora também diz que voltará para Manchester para dar suporte aos seus fãs e que fará um show beneficente para ajudar as famílias das vítimas.

"Eu vou voltar para a cidade incrivelmente forte de Manchester para passar um tempo com meus fãs e para fazer um concerto beneficente para honrar as vítimas e arrecadar dinheiro para as famílias. Eu quero agradecer meus músicos e amigos por ajudarem a expressar amor por Manchester. Compartilharei detalhes com vocês assim que tudo estiver confirmado. [...] Eu vou continuar em honra daqueles que nós perdemos, das suas pessoas madas, meus fãs e todas as pessoas afetadas por essa tragédia. Eles vão estar na minha cabeça e no meu coração todos os dias e eu vou pensar neles em tudo o que eu for fazer pelo resto da minha vida".

Ainda não há informações mais precisas sobre o show beneficente.

Em tempo: os shows de Ariana Grande no Brasil seguem marcados e a venda de ingressos continua, segundo a produção do evento. A americana deve cantar em 29 de junho no Rio, na Jeunesse Arena (antiga HSBC Arena) e no dia 1º de julho em São Paulo, no Allianz Parque.