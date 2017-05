Shawn Mendes presta tributo às vítimas do atentado de Manchester

Tamanho do Texto: +A -A

O cantor Shawn Mendes prestou tributo às vítimas do atentado que matou 22 pessoas e deixou 119 feridas na última segunda-feira (22) ao final do show de Ariana Grande em Manchester, na Inglaterra. Durante uma apresentação em Paris, na França, Mendes fez um cover de "One last time", de Ariana, e reproduziu no telão uma imagem que tem servido como símbolo do ataque que comoveu artistas de todo o mundo.

"Queria mencionar o que aconteceu em Manchester na outra noite. E queria começar com o fato de que sei que todo mundo que está aqui na arena está se sentindo com o coração pesado, e sei que sentimos muito por tudo o que aconteceu com todos lá. (...) Mas preciso dizer o quão importante a música é. A música é uma das principais coisas que juntam as pessoas de um jeito que as palavras não podem descrever, só sentir. É algo tão importante, é algo que vale a pena proteger e nunca deixar ser quebrado. Agora preciso dizer para vocês que nunca devem sentir de medo de aproveitar, de fazer o que vocês realmente ama fazer. (...) Para todos que estão nessa arena em Paris, ou ao redor do mundo, vocês nunca devem sentir medo de gostar de música, vocês nunca devem sentir medo de viver como se fosse o último dia. E com isso dito, muito obrigado por virem hoje. Espero que vocês se divirtam e curtam o show", completou o cantor, dando início ao show",disse.

Vale lembrar que a produção de Ariana Grande confirmou a suspensão de shows da turnê “Dangerous Woman” até o dia 5 de junho: “Por conta dos eventos trágicos em Manchester, a turnê Dangerous Woman com Ariana Grande foi suspensa até que possamos avaliar ainda mais a situação e prestar nosso devido respeito aos que se foram. Nosso modo de vida foi novamente ameaçado, mas iremos superar isto juntos.”